Eurovision 2026: Υποβλήθηκαν 264 συμμετοχές για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας

264 συμμετοχές κατατέθηκαν για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, μέσα από τον οποίο θα αναδειχτούν το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό.

Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2026 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα, καθώς έκλεισε η πλατφόρμα για την υποβολή συμμετοχής.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας αναβαθμισμένης, ανοιχτής διαδικασίας, που περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Τελικό. Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν έως και 28 τραγούδια, εκ των οποίων τα 14 θα περάσουν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον εθνικό τελικό, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα θα αναδειχτεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και δύο κριτικών επιτροπών —μίας ελληνικής και μίας διεθνούς.

Πρόκειται για μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής συμμετοχής, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

