Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Τις εκκλήσεις που έχουν διατυπωθεί από ευρωπαϊκές χώρες για μποϊκοτάζ της Eurovision του 2025, εφόσον συμμετάσχει το Ισραήλ, επέκρινε το Σάββατο (20/9) ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ.

«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλειστεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σε αυτή τη θεμελιώδη ιδέα, ότι μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας – της χώρας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό – η οποία είχε ήδη εκφράσει τη λύπη της για τα καλέσματα αποκλεισμού.

Ήδη η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα στείλουν εκπροσώπους στη Βιέννη τον Μάιο, εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό. Παράλληλα, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχής, με την τελική προθεσμία για τις αποφάσεις να λήγει τον Δεκέμβριο.

«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση – η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο Βάιμερ, τονίζοντας: «Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού».

Η Eurovision, ωστόσο, συχνά μετατρέπεται σε πεδίο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ρωσία αποκλείστηκε το 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε απομακρυνθεί και η Λευκορωσία μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

