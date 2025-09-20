Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Στον απόηχο των αυξανόμενων αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην επόμενη Eurovision, ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ πήρε θέση, καταδικάζοντας τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ.

Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
20 Σεπ. 2025 15:48
Pelop News

Τις εκκλήσεις που έχουν διατυπωθεί από ευρωπαϊκές χώρες για μποϊκοτάζ της Eurovision του 2025, εφόσον συμμετάσχει το Ισραήλ, επέκρινε το Σάββατο (20/9) ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ.

«Η Eurovision ιδρύθηκε για να φέρει κοντά τα έθνη χάρη στη μουσική. Το να αποκλειστεί σήμερα το Ισραήλ, σημαίνει πως πηγαίνουμε κόντρα σε αυτή τη θεμελιώδη ιδέα, ότι μετατρέπουμε σε δικαστήριο μια γιορτή συνεννόησης μεταξύ των λαών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστρίας – της χώρας που θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό – η οποία είχε ήδη εκφράσει τη λύπη της για τα καλέσματα αποκλεισμού.

Ήδη η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα στείλουν εκπροσώπους στη Βιέννη τον Μάιο, εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό. Παράλληλα, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Φινλανδία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχής, με την τελική προθεσμία για τις αποφάσεις να λήγει τον Δεκέμβριο.

«Η Eurovision βασίζεται στην αρχή ότι οι καλλιτέχνες κρίνονται για την τέχνη τους και όχι για την εθνικότητά τους. Η κουλτούρα της ακύρωσης δεν είναι η λύση – η λύση είναι η διαφορετικότητα και η συνοχή», πρόσθεσε ο Βάιμερ, τονίζοντας: «Ακριβώς επειδή η Eurovision γεννήθηκε από τα ερείπια του πολέμου, δεν πρέπει να γίνει μια σκηνή αποκλεισμού».

Η Eurovision, ωστόσο, συχνά μετατρέπεται σε πεδίο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων. Η Ρωσία αποκλείστηκε το 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα είχε απομακρυνθεί και η Λευκορωσία μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ