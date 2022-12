Εύα Καϊλή: Στις 22 Δεκεμβρίου η απόφαση για τον αν θα προφυλακιστεί

Ολοκληρώθηκε η ακρόαση της Εύας Καϊλή στις δικαστική διαδικασία που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης για την υπόθεση του Qatargate.

Οι δικαστές γνωστοποίησαν πως θα γνωστοποιήσουν την απόφασή τους για το αν θα προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή στις 22 Δεκεμβρίου, ενώ η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μετά το τέλος της σημερινής σύσκεψης των δικαστών θα γινόταν γνωστό μέσα στην ημέρα το αν θα προφυλακιστεί ή όχι η Εύα Καϊλή, όπως και οι άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο σύντροφος της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι ήταν εντολοδόχος του προεδρείου του Ευρωκοινοβουλίου στο Κατάρ.

The scene outside the courtroom where Eva #Kaili and her 3 co-defendants are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/v2U6HpLxoD

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022