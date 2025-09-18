«Έβαλα τις φωτιές γιατί δεν είχα να φάω»: Στη φυλακή ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό, τι είπε για τον ISIS

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 32χρονος Παλαιστίνιος που αποδέχθηκε πως προκάλεσε τις πυρκαγιές στον Υμηττό, ενώ ομολόγησε και τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω.

18 Σεπ. 2025 13:05
Pelop News

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 32χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμούς στον Υμηττό, καθώς μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη με ένταλμα και απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο.

Κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος τις πυρκαγιές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έβαλα τις φωτιές γιατί δεν είχα να φάω», χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις πράξεις του.

Σχετικά με ενδεχόμενη σχέση του με τον ISIS, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε πως «τον έχει ακουστά», σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε δηλώσει στην προανακριτική του κατάθεση, όπου είχε αναφερθεί σε ιδιότητα μέλους.

Νωρίτερα, είχε αναβληθεί για τις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη του από το Αυτόφωρο για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να κληθούν στο δικαστήριο τα θύματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώπιον της προέδρου του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως διέπραξε και τις επιθέσεις.
