Evangelia: Η συμμετοχή μου για τον ελληνικό τελικό της Eurovision ήρθε σαν κεραυνός από το πουθενά

Σαν κεραυνός ήρθε για την Evangelia η δήλωση συμμετοχής για δεύτερη φορά στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Η τραγουδίστρια που πέρυσι έχασε την εκπροσώπηση της Ελλάδας από την Κλαυδία, διευκρίνισε πως είχε ξεκαθαρίσει στον ίδιο της τον εαυτό ότι θα το τολμούσε μόνο εφόσον έβρισκε το κατάλληλο κομμάτι.

«Εγώ έλεγα ότι θα στείλω συμμετοχή αν είχα το τραγούδι. Περίπου δέκα μέρες πριν, μία εβδομάδα, μας έκατσε το τραγούδι», είπε αρχικά η Evangelia που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Θυμούμενη την περίοδο της δημιουργίας του κομματιού Parea, η Evangelia περιέγραψε: «Είναι ένα συναίσθημα που το ακούς και λες: μήπως είναι αυτό; Μάλλον αυτό είναι. Και κάπως κοιταζόμασταν, αλλά έγινε σε μια πάρα πολύ αυθόρμητη στιγμή που όντως καθόμασταν με την παρέα στο στούντιο και είχαμε κάνει άλλες 2-3 ιδέες. Μισή ώρα πριν φάμε, έλεγα: έλα να παίξουμε έτσι για τον χαβαλέ και να τραγουδάμε λίγο. Βάλαμε το κινητό να ηχογραφεί και μετά που το ακούγαμε στο τραπέζι, λέμε: μήπως πρέπει να το τελειώσουμε;».

Όπως είπε, δεν την απασχολούσε ιδιαίτερα η σκέψη να υποβάλλει και πάλι τραγούδι για τον ελληνικό τελικό της Eurovision. Αντιθέτως, η υποψηφιότητάς της ήταν κάτι που προέκυψε. «Να πάμε να την ξανακοιτάξουμε αυτή την ιδέα; Δεν το έψαχνα και τόσο πολύ, ήρθε σαν κεραυνός από το πουθενά και μετά το δουλέψαμε. Φέραμε τα κατάλληλα άτομα για να συμπληρώσουμε από τους στίχους, την παραγωγή…. ο καθένας με την πινελιά του. Περάσαμε πολύ όμορφα», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



