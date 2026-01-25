Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου

Από αύριο Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ σε 4.312.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές έχουν ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 2.396.873.399,20 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Φεβρουαρίου 2026.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 (ν. 4778/2021).

Την ίδια ημέρα (30 Ιανουαρίου) θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από Δευτέρα 26 έως Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ:

19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

