Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου

Συνολικά πάνω από 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους

25 Ιαν. 2026 21:43
Pelop News

Από αύριο Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και έως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ σε 4.312.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές έχουν ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν συνολικά 2.396.873.399,20 ευρώ σε 4.231.326 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Φεβρουαρίου 2026.
  • Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 3.100.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Φεβρουαρίου 2026 (ν. 4778/2021).
  • Την ίδια ημέρα (30 Ιανουαρίου) θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από Δευτέρα 26 έως Παρασκευή 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 15.000.000 ευρώ σε 20.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

