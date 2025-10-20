Έβγαλε ηχεία στο μπαλκόνι του και απείλησε ότι θα τους συλλάβει τους αστυνομικούς!

Απίστευτο το περιστατικό που διαδραματίστηκε στη Θεσσαλονίκη

20 Οκτ. 2025 17:19
Pelop News

Αυτό και εάν είναι απίθανο. Στη Θεσσαλονίκη θρασύτατος αποδείχθηκε ένας κάτοικος, ο οποίος έβγαλε δύο μεγάλα ηχεία στο μπαλκόνι του σπιτιού του και, όταν οι γείτονες, που ενοχλήθηκαν, ειδοποίησαν την αστυνομία, εκείνος απείλησε ότι θα… συλλάβει τους αστυνομικούς.

Κουρέτας: «Εμβολιαστικό πρόγραμμα από την ΕΕ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα»

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα και το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/10), όταν ο κατηγορούμενος τοποθέτησε τα δύο ηχεία – μεγάλης ισχύος – στη βεράντα του διαμερίσματός του. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, ύστερα από καταγγελία που έγινε στο «100».

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού, η πρώτη επέμβαση έγινε περίπου στις 18:30, όταν διαπιστώθηκε ότι τα ηχεία στο μπαλκόνι έπαιζαν στη διαπασών. Οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι ο ιδιοκτήτης θα συμμορφωνόταν και του έκαναν απλή σύσταση να χαμηλώσει την ένταση, προτού αποχωρήσουν.

Ωστόσο, γύρω στις 21:00, δέχθηκαν νέα κλήση για το ίδιο διαμέρισμα, καθώς ο κατηγορούμενος είχε ξαναβάλει τη μουσική «τέρμα», προκαλώντας αναστάτωση σε όλη τη γειτονιά.

«Μόλις φτάσαμε, άρχισε να μας βρίζει και να μας απειλεί. Έλεγε ότι είναι πρώην αστυνομικός, ότι θα μας συλλάβει και θα μας κλείσει στη φυλακή. Επίσης, μας αποκάλεσε τραμπούκους και φασίστες», ανέφερε ο μάρτυρας στην κατάθεσή του, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, αρνήθηκε ότι επιτέθηκε λεκτικά ή απείλησε τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι είχε χαμηλώσει τη μουσική μετά την πρώτη παρατήρηση.

«Τους είπα ότι βρίσκομαι νόμιμα μέσα στο σπίτι μου. Σέβομαι τη δικαιοσύνη και δεν κάνω μαγκιές», είπε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απειλή, εξύβριση και απείθεια, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δέκα μηνών, με τριετή αναστολή.
