Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο

Κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για απόπειρα ληστείας, στη Ναύπακτος σε βάρος ενός άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίσθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας

Ειδικότερα, στις 16/11/2025 το βράδυ, ο κατηγορούμενος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πρόσωπου του, μετέβη σε περίπτερο και με την απειλή όπλου, αποπειράθηκε να αφαιρέσει χρήματα από την ιδιοκτήτρια, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η παθούσα αντέδρασε, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να τραπεί σε φυγή.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν μεθοδικές έρευνες από τους αστυνομικούς, οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο, ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας στην οικία του κατηγορούμενου χθες το μεσημέρι Πέμπτη 20/11/2025 βρήκαν και κατέσχεσαν ένα πιστόλι και μικροποσότητα κάνναβης και στο πλαίσιο των ευρημάτων – κατασχεθέντων, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας – Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



