Έβγαλε πιστόλι σε μπαρ και απείλησε γυναίκα, συνελήφθη!

Οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

27 Οκτ. 2025 19:12
Pelop News

Στην Κυψέλη συνελήφθη 37χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο κατηγορούμενος με αφορμή φραστικό επεισόδιο, απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.

Αστυνομικοί της oμάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο σημείο ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
