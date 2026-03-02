Εύη Βατίδου για μνημόσυνο Αλέξη Κούγια: «Περίμενα περισσότερο κόσμο»

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την Κυριακή τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών.

Η Εύη Βατίδου, πρώην σύζυγος του Αλέξη Κούγια, έκανε δηλώσεις στις κάμερες μετά την τελετή: «Ήταν δύσκολη χρονιά γενικότερα. Είχε κάποιο κόσμο, εγώ περίμενα να είχε περισσότερο στο μνημόσυνο, αλλά ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ προσωπικό, αυτές οι στιγμές είναι δύσκολες. Όσοι θέλησαν, είναι εδώ. Καλώς ήρθαν, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τους.

Τα παιδιά επειδή πήραν πολλές ευθύνες πάνω τους και βλέπω ότι τα καταφέρνουν πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, αναγκάζονται να πάρουν σιγά σιγά τον ρόλο του πατέρα τους σε όλα τα επίπεδα, οπότε εγώ θα είμαι πάντα δίπλα τους να τα στηρίζω, να τους συμβουλεύω αν με χρειαστούν σε κάτι. Η μαμά είναι μαμά. Είμαι και το μοναδικό τους στήριγμα από εδώ και στο εξής.

Πολλά πράγματα θυμάμαι από τον Αλέξη και μου έχουν μείνει ευτυχώς οι καλές στιγμές. Αρχίζω να ξεχνάω τα άσχημα πράγματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».





