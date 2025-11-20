Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου τη δέσμη 20 νέων μέτρων που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής κτηνοτροφίας απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τη συνέντευξη συντόνισαν ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης.

Τα 20 νέα μέτρα κατανέμονται σε έξι βασικούς άξονες:

Γενικά μέτρα Αυστηροποίηση κυρώσεων

Καμία χαλάρωση περιορισμών ενόψει εορτών

Ενίσχυση κτηνιατρικού προσωπικού

Λειτουργία νέων πιστοποιημένων εργαστηρίων

Απαγόρευση κυνηγιού με υποχρεωτική απολύμανση εξοπλισμού

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε «καθαρές» περιοχές Έλεγχος μετακινήσεων Απαγόρευση εισόδου οχημάτων χωρίς προειδοποίηση

Υποχρεωτική απολύμανση εκτροφών και οχημάτων

Τήρηση βιβλίων εισόδου-εξόδου

24ωροι σταθμοί απολύμανσης

Έλεγχος διακίνησης ζωοτροφών Μέτρα σε επίπεδο εκτροφής Εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι με σαφή ευθύνη

Υποχρεωτική εκπαίδευση κτηνοτρόφων

Πιστοποιητικό εμπορευσιμότητας για ζώντα ζώα και προϊόντα Μέτρα σε επίπεδο Περιφέρειας Λειτουργία σταθμών απομόνωσης-καραντίνας

Έγκαιρη θανάτωση και ταφή με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες Μέτρα για τη γαλακτοβιομηχανία Ορισμός υπεύθυνων κτηνιάτρων

Συστηματικές δηλώσεις εκτροφών

Υποχρεωτικά πρωτόκολλα βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα Οικονομική στήριξη κτηνοτρόφων Άμεσες αποζημιώσεις με 50% προκαταβολή

Ενίσχυση για 6+6 μήνες

Ειδικό επίδομα όπου απαγορεύεται η βόσκηση

Από τον Αύγουστο 2024 έως 14 Νοεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.702 κρούσματα σε 2.135 εκτροφές και έχουν θανατωθεί 417.365 αιγοπρόβατα. Στο ίδιο διάστημα διενεργήθηκαν 6.318 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 35 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 26 συλλήψεις για παράνομες μετακινήσεις.

Έχουν ήδη καταβληθεί 48,08 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις και λειτουργικές δαπάνες και 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, ενώ προχωρά η 5η κατανομή πληρωμών.

Όπως τονίστηκε από τον ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας. Κάθε παράνομη μετακίνηση ζώων θέτει σε κίνδυνο όλη την κτηνοτροφία και δεν θα γίνεται ανεκτή».

Θεσμική θωράκιση και οικονομική στήριξη

Οι παρεμβάσεις αυτές βασίζονται στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς, η οποία διασφαλίζει ότι οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα είναι ταχύτερες, αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ όσοι παραβιάζουν τα μέτρα ή εμβολιάζουν παράνομα δεν αποζημιώνονται και ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό και ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΕΕΕΔΕΕ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της νόσου, να επικαιροποιούν τα δεδομένα και να εισηγούνται τις αναγκαίες παρεμβάσεις, με μοναδικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

