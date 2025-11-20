Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας

Οι προτάσεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για αυστηρότερη επιτήρηση, έλεγχο μετακινήσεων και οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων

Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας
20 Νοέ. 2025 15:45
Pelop News

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου τη δέσμη 20 νέων μέτρων που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής κτηνοτροφίας απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Τη συνέντευξη συντόνισαν ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης.

Τα 20 νέα μέτρα κατανέμονται σε έξι βασικούς άξονες:

  1. Γενικά μέτρα
    • Αυστηροποίηση κυρώσεων
    • Καμία χαλάρωση περιορισμών ενόψει εορτών
    • Ενίσχυση κτηνιατρικού προσωπικού
    • Λειτουργία νέων πιστοποιημένων εργαστηρίων
    • Απαγόρευση κυνηγιού με υποχρεωτική απολύμανση εξοπλισμού
    • Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε «καθαρές» περιοχές
  2. Έλεγχος μετακινήσεων
    • Απαγόρευση εισόδου οχημάτων χωρίς προειδοποίηση
    • Υποχρεωτική απολύμανση εκτροφών και οχημάτων
    • Τήρηση βιβλίων εισόδου-εξόδου
    • 24ωροι σταθμοί απολύμανσης
    • Έλεγχος διακίνησης ζωοτροφών
  3. Μέτρα σε επίπεδο εκτροφής
    • Εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι με σαφή ευθύνη
    • Υποχρεωτική εκπαίδευση κτηνοτρόφων
    • Πιστοποιητικό εμπορευσιμότητας για ζώντα ζώα και προϊόντα
  4. Μέτρα σε επίπεδο Περιφέρειας
    • Λειτουργία σταθμών απομόνωσης-καραντίνας
    • Έγκαιρη θανάτωση και ταφή με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες
  5. Μέτρα για τη γαλακτοβιομηχανία
    • Ορισμός υπεύθυνων κτηνιάτρων
    • Συστηματικές δηλώσεις εκτροφών
    • Υποχρεωτικά πρωτόκολλα βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα
  6. Οικονομική στήριξη κτηνοτρόφων
    • Άμεσες αποζημιώσεις με 50% προκαταβολή
    • Ενίσχυση για 6+6 μήνες
    • Ειδικό επίδομα όπου απαγορεύεται η βόσκηση

Από τον Αύγουστο 2024 έως 14 Νοεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.702 κρούσματα σε 2.135 εκτροφές και έχουν θανατωθεί 417.365 αιγοπρόβατα. Στο ίδιο διάστημα διενεργήθηκαν 6.318 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 35 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 26 συλλήψεις για παράνομες μετακινήσεις.

Έχουν ήδη καταβληθεί 48,08 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις και λειτουργικές δαπάνες και 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές, ενώ προχωρά η 5η κατανομή πληρωμών.

Όπως τονίστηκε από τον ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας. Κάθε παράνομη μετακίνηση ζώων θέτει σε κίνδυνο όλη την κτηνοτροφία και δεν θα γίνεται ανεκτή».
Θεσμική θωράκιση και οικονομική στήριξη
Οι παρεμβάσεις αυτές βασίζονται στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς, η οποία διασφαλίζει ότι οι αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα είναι ταχύτερες, αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ όσοι παραβιάζουν τα μέτρα ή εμβολιάζουν παράνομα δεν αποζημιώνονται και ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό και ο συντονισμός όλων των συναρμόδιων φορέων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΕΕΕΔΕΕ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της νόσου, να επικαιροποιούν τα δεδομένα και να εισηγούνται τις αναγκαίες παρεμβάσεις, με μοναδικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:04 Θεσσαλία: Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων
17:00 Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα
17:00 Δήμητρα Παπαδήμα: «Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μια φωτιά που δεν σβήνει – Με καίει και με γεννά ξανά»
16:53 Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία Φλαμπουράρη: «Αλέκο, δεν σε αποχαιρετώ – Θα είσαι πάντα στο DNA μας»
16:46 Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
16:38 Χανιά: Μαθητής 16 ετών στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο
16:30 Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: Η μελέτη της Data Consultants για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα
16:28 Ορειβατικά παπούτσια – Μπορούν Αυτά τα Παπούτσια να Είναι Πρακτικά και Μοδάτα σε Urban Σύνολα;
16:23 Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί
16:16 Δυναμική έναρξη στο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»
16:07 Πολύεδρο: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους
16:00 Πάτρα: Είδος προς εξαφάνιση τα περίπτερα, τι λένε στην «Π» οι επαγγελματίες
15:59 ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ
15:52 Νέα τουρκική πρόκληση στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό
15:45 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας
15:33 Πάτρα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
15:27 108 Ταινίες, 70 Δημιουργοί, 16 Πόλεις: Ξεκινά το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
15:26 Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή άνοδος στον τουρισμό τον Σεπτέμβριο, θετικά πρόσημα σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις
15:07 Πορτογαλία: Απίστευτο περιστατικό bullying σε σχολείο, του ακρωτηρίασαν δύο δάχτυλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ