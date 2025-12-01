BBC: Ανησυχίες για πιθανή έλλειψη φέτας λόγω της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

Μαζικές θανατώσεις ζώων και προβλήματα στην προμήθεια πρόβειου γάλακτος απειλούν την παραγωγή και τις εξαγωγές

01 Δεκ. 2025 10:44
Εκτεταμένες θανατώσεις αιγοπροβάτων πραγματοποιούνται σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω κρουσμάτων ευλογιάς, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για την επάρκεια πρόβειου γάλακτος και, κατ’ επέκταση, για την παραγωγή φέτας. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, όπως αναφέρει και το BBC, οι επιπτώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές του δημοφιλούς ελληνικού προϊόντος.

Στα περίχωρα της Καρδίτσας, η Αναστασία Σιούρτου κινείται σε μια πλέον άδεια φάρμα, όπου μέχρι πρόσφατα εκτρέφονταν 650 πρόβατα. Στις 12 Νοεμβρίου οι κτηνιατρικές αρχές προχώρησαν στη θανάτωση όλων των ζώων μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς. Η ίδια, κτηνίατρος στο επάγγελμα και ιδιοκτήτρια της μονάδας, κάνει λόγο για σοβαρό οικονομικό πλήγμα αλλά και για σημαντικό ψυχολογικό βάρος, καθώς έχασε ολόκληρο το κοπάδι που είχε δημιουργήσει η οικογένειά της.

Η μείωση του διαθέσιμου πρόβειου γάλακτος, το οποίο αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή φέτας, ήδη προκαλεί δυσκολίες σε μικρές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. Παρότι οι τιμές δεν έχουν ακόμη αυξηθεί, η πιθανότητα αλλαγών στην αγορά παραμένει υπαρκτή εφόσον η επιδημία συνεχίσει να εξαπλώνεται.

Ο καθηγητής Δημήτρης Γουγκούλης από τη Σχολή Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σημειώνει ότι η περιορισμένη παραγωγή γάλακτος δυσκολεύει τη διατήρηση των σημερινών ποσοτήτων φέτας, αυξάνοντας το κόστος για τους παραγωγούς.

Αντίστοιχα, ένας ακόμη κτηνοτρόφος από την περιοχή της Καρδίτσας, ο Τάσος Μανάκας, έχασε 873 ζώα στις αρχές Οκτωβρίου. Ο ίδιος περιγράφει εικόνα εγκατάλειψης στη φάρμα του, καθώς οι εγκαταστάσεις παραμένουν πλέον άδειες και ανενεργές. Παράλληλα, οι αποζημιώσεις των 132 έως 220 ευρώ ανά ζώο –ανάλογα με την ηλικία– θεωρούνται ανεπαρκείς από τους κτηνοτρόφους για να καλύψουν το πραγματικό κόστος της απώλειας.

Η κρατική διαχείριση της κρίσης έχει προκαλέσει κριτική, καθώς η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Ευλογιά συγκροτήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, αρκετούς μήνες μετά τα πρώτα κρούσματα του 2024. Επιπλέον, δεν δημιουργήθηκαν ζώνες αποκλεισμού στις αρχικές περιοχές εμφάνισης της νόσου, ενώ η κτηνιατρική υπηρεσία αναφέρεται ως υποστελεχωμένη.

Στο μεταξύ, έχουν καταγραφεί περιστατικά παράνομης μεταφοράς ζώων και, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, περιπτώσεις ταφής μολυσμένων ζώων χωρίς ενημέρωση των αρχών. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι η χώρα ακολούθησε το προβλεπόμενο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο αντιμετώπισης, αλλά η μη συμμόρφωση πολλών αγροτών στα μέτρα βιοασφάλειας συνέβαλε στην αναζωπύρωση της επιδημίας.

Η Εθνική Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι μεγάλος αριθμός παράνομων εμβολιασμών –που ενδέχεται να αγγίζουν έως και το ένα εκατομμύριο ζώα– δυσχεραίνει την επιδημιολογική παρακολούθηση, προκαλώντας επιπλέον εντάσεις με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θεωρούν τις εκτιμήσεις υπερβολικές και επισημαίνουν ότι τέτοιες αναφορές υπονομεύουν τις εξαγωγές.

Στο Ριζόμυλο Μαγνησίας, ο κτηνοτρόφος Χάρης Σεσκλιώτης έχασε 700 ζώα μετά την ανίχνευση μόλυνσης στη μονάδα του. Πρόκειται για τη δεύτερη καταστροφή που αντιμετωπίζει, έπειτα από τις πλημμύρες του 2023. Ο ίδιος εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο ενασχόλησης με άλλη μορφή εκτροφής, σχεδιάζοντας τη δημιουργία μονάδας πάχυνσης μοσχαριών μαζί με τον γιο του.

