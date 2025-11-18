Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μπαράζ ελέγχων και συλλήψεις σε Λάρισα, Άρτα και Φθιώτιδα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις ελέγχου από αστυνομικές και κτηνιατρικές αρχές για την αποτροπή εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Οι αρχές εντοπίζουν παραβάσεις και προχωρούν σε συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

18 Νοέ. 2025 12:28
Pelop News

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξακολουθεί να προκαλεί συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, με τους ελέγχους να εντείνονται σε όλη τη χώρα. Αστυνομικές δυνάμεις και κτηνιατρικές υπηρεσίες πραγματοποιούν συντονισμένες επιχειρήσεις βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού 687/2020, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, έχουν ήδη διαπιστωθεί σοβαρές παραβάσεις και έχουν σχηματιστεί σχετικές δικογραφίες, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παραβάσεις και συλλήψεις σε τέσσερις περιοχές

Γιάννουλη Λάρισας: Συνελήφθη ιδιοκτήτης αιγοπροβάτων, καθώς εντοπίστηκε να μετακινεί ζώα για βόσκηση έξω από τη σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα.

Δαμάσι Τυρνάβου: Ιδιοκτήτης και βοσκός συνελήφθησαν επειδή βόσκησαν περίπου 200 αίγες εκτός της προβλεπόμενης ζώνης.

Σελλάδες Άρτας: Δύο άνδρες, 28 και 47 ετών, συνελήφθησαν να μεταφέρουν 45 αμνοερίφια από το Μεσολόγγι, περιοχή υπό καθεστώς απαγορεύσεων, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Τα ζώα και το όχημα κατασχέθηκαν.

Λυγαριά Φθιώτιδας: Συνελήφθη ημεδαπός που εντοπίστηκε να βόσκει 40 πρόβατα σε ζώνη προστασίας, κατά παράβαση των υγειονομικών μέτρων.

Οι αρχές τονίζουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αυστηρότητα, στοχεύοντας στην πλήρη προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της παραγωγής, ενώ κάθε παράβαση θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τον νόμο.

