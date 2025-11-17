Ευλογιά αιγοπροβάτων: Διαρκείς έλεγχοι για τα μέτρα και παραβάσεις στην Αχαΐα

Οι έλεγχοι συνεχίζονται αδιάλειπτα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κτηνοτροφικών μονάδων και την προστασία της ζωικής παραγωγής.

17 Νοέ. 2025 14:18
Pelop News

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές Αρχές, συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στις περιοχές όπου έχουν τεθεί σε ισχύ υγειονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση και την αποτροπή της διάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί περιστατικά παραβίασης των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας που εφαρμόζονται με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, για τα οποία ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Στις 10-11-2025 και ώρα 17:00, στο Κόμμα Φθιώτιδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λαμίας συνελήφθη ημεδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι προέβαινε σε βόσκηση περίπου 180 αιγοπροβάτων εκτός σταβλικών εγκαταστάσεων, εντός ζώνης προστασίας και επιτήρησης, κατά παράβαση των υγειονομικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ. σε συνδυασμό με τον Ν. 4235/2014 και οδηγήθηκε αρμοδίως.

Την Πέμπτη 13-11-2025 και ώρα 19:00, ημεδαπός αγρότης προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας και υπέβαλε ενόρκως καταγγελία σε βάρος έτερου ημεδαπού, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, την ίδια ημέρα και ώρα 17:00 στα Κουνελέικα Δυτικής Αχαΐας, προέβη σε πράξη εμπίπτουσα στο άρθρο 285 Π.Κ., παραβιάζοντας την υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΚ/279771/11156/25-08-2025 σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, φέρεται να εγκατέλειψε στον δρόμο προφανώς άρρωστη προβατίνα και απόβλητα, τα οποία εν συνεχεία συνέλεξε παρουσία του καταγγέλλοντος.

Από το Α.Τ. Δυτικής Αχαΐας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δράστης αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία».

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «οι έλεγχοι συνεχίζονται αδιάλειπτα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των κτηνοτροφικών μονάδων και την προστασία της ζωικής παραγωγής. Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται αντιμετωπίζονται με τη δέουσα αυστηρότητα και διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη. Χρέος όλων είναι η πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

