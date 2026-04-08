Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 2.100 κρούσματα από το 2024, αυστηρά μέτρα ενόψει Πάσχα

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η εικόνα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ξεπερνούν τα 2.100 από τον Αύγουστο του 2024 έως τις αρχές Απριλίου 2026. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιμένει σε καθεστώς αυστηρής επιτήρησης και περιορισμών, ειδικά ενόψει της πασχαλινής περιόδου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η κινητοποίηση και για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο.

08 Απρ. 2026 13:28
Pelop News

Σε διαρκή επιφυλακή παραμένουν οι αρμόδιες αρχές για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς η νόσος εξακολουθεί να πιέζει σοβαρά τον κτηνοτροφικό τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 5 Απριλίου 2026 έχουν επιβεβαιωθεί 2.147 κρούσματα, ενώ οι πληγείσες εκτροφές ανέρχονται σε 2.655.

Η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη και μέσα στο 2026, καθώς μόνο στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 5 Απριλίου έχουν καταγραφεί 125 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παράλληλα, νέες εστίες εντοπίστηκαν σε Πρέβεζα, Ευρυτανία και Ιθάκη, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για τη διασπορά της νόσου σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ενόψει της πασχαλινής περιόδου, το ΥΠΑΑΤ υπενθυμίζει ότι στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη εξακολουθεί να ισχύει καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων. Όπως τονίζεται από το υπουργείο, βασική επιδίωξη είναι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων χωρίς καμία χαλάρωση, με εντατική επιτήρηση και πλήρη συμμόρφωση από όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι μετακινήσεις ζώων προς σφαγή επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας δειγματοληψίας σιέλου PCR. Την ίδια ώρα, εντατικοποιούνται οι στοχευμένοι έλεγχοι σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, σε συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές, την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Τα στοιχεία των ελέγχων δείχνουν και το εύρος της επιχείρησης επιτήρησης. Από τις 14 Οκτωβρίου 2025 έως τις 5 Απριλίου 2026, σε συντονισμό με την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκαν 52.051 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 94 παραβάσεις και έγιναν 93 συλλήψεις. Μόνο στο τελευταίο δίμηνο, από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 5 Απριλίου 2026, καταγράφηκαν 35.316 έλεγχοι, 54 παραβάσεις και 56 συλλήψεις.

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Το υπουργείο ανέφερε στις αρχές Απριλίου ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο νησί είχαν φτάσει τα 20, με την επιτήρηση να επεκτείνεται σε εκατοντάδες εκτροφές, ενώ η σχετική κινητοποίηση συνεχίζεται με πρόσθετα μέτρα και ευρωπαϊκή συνδρομή. Δεν μπόρεσα να επιβεβαιώσω από τις επίσημες σελίδες του ΥΠΑΑΤ τον αριθμό των 25 κρουσμάτων έως τις 7 Απριλίου που αναφέρει το αρχικό κείμενο, γι’ αυτό δεν τον υιοθετώ ως επιβεβαιωμένο στοιχείο.

