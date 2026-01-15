Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 470.000 ζώα έχουν θανατωθεί, πού εντοπίστηκαν τα τελευταία κρούσματα, πόσα στην Δυτ. Ελλάδα

Πάνω από 470.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω ευλογιάς αιγοπροβάτων από Αύγουστο 2024. 2.042 κρούσματα σε 2.540 εκτροφές. Στοιχεία της ΕΕΕΔΕΕ «δείχνουν» 57 νέα σε 16 περιοχές

15 Ιαν. 2026 10:27
Περισσότερα από 470.000 ζώα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ) και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 2.042 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου σε 2.540 εκτροφές σε όλη την επικράτεια.

Στην πιο πρόσφατη περίοδο αναφοράς, από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026, εντοπίστηκαν 57 νέα κρούσματα σε 16 Περιφερειακές Ενότητες (ή Μητροπολιτικές Ενότητες), βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων. Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων έχει ως εξής:

  • Αιτωλοακαρνανία: 7
  • Αχαΐα: 6
  • Δράμα: 1
  • Ηλεία: 3
  • Ημαθία: 1
  • Καβάλα: 2
  • Καρδίτσα: 3
  • Κιλκίς: 2
  • Λάρισα: 2
  • Μαγνησία & Σποράδες: 3
  • Ξάνθη: 9
  • Πέλλα: 4
  • Πιερία: 6
  • Ροδόπη: 5
  • Σέρρες: 1
  • Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: 2

Οι αρχές συνεχίζουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, που περιλαμβάνουν την άμεση σφαγή των νοσούντων και ύποπτων ζώων στις προσβεβλημένες εκτροφές, την απολύμανση των εγκαταστάσεων και την επιτήρηση των γειτονικών μονάδων, με στόχο τον περιορισμό και την πλήρη εξάλειψη της νόσου.

