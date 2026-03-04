Ευλογιά αιγοπροβάτων: Παράνομες μεταφορές και «βαπτισμένα» ζώα πίσω από την έξαρση – Ο κίνδυνος ενόψει Πάσχα

Οι παράνομες μεταφορές παραγωγικών ζώων, η αφαίρεση και επανατοποθέτηση των ενωτίων –των γνωστών «σκουλαρικιών» σήμανσης– αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους φαίνεται να έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και άλλων ζωονόσων, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία.

Την ίδια στιγμή, η πλημμελής εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και η υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Πώς μεταδίδεται η νόσος

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ζώων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Κρήτας, εξηγεί ότι οι παράνομες μετακινήσεις ζώων αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες εξάπλωσης της νόσου.

Όπως σημειώνει, δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις οι μετακινήσεις να είναι εσκεμμένες, είτε λόγω αδιαφορίας για τα μέτρα βιοασφάλειας είτε ακόμη και με στόχο την είσπραξη αποζημιώσεων για μολυσμένα ζώα. Ωστόσο, η μετάδοση μπορεί να γίνει και ακούσια, μέσω αντικειμένων που μεταφέρουν τον ιό, όπως ρούχα, παπούτσια ή ακόμη και κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν οι κτηνοτρόφοι.

«Η παράνομη μεταφορά ζώων είναι παντού»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρόεδρος του Παραρτήματος Ηπείρου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Ιωάννης Καρακούσης, ο οποίος τονίζει ότι οι παράνομες μετακινήσεις ζώων αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα.

«Κάπως έτσι μεταφέρθηκε η ευλογιά από περιοχή σε περιοχή, από ζώα που ήταν αδήλωτα και δεν είχαν άδεια μετακίνησης», αναφέρει, εξηγώντας ότι αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για την έντονη έξαρση της νόσου.

Τα «βαπτισμένα» ζώα

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρακτική αφαίρεσης των ενωτίων σήμανσης. Όπως εξηγεί η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Μήνα Μπόρη, τα ειδικά αυτά «σκουλαρίκια» μπορούν να αφαιρεθούν και να τοποθετηθούν σε άλλα ζώα.

Με τον τρόπο αυτό αλλοιώνεται η ταυτότητα του ζώου και καθίσταται αδύνατη η παρακολούθηση της διαδρομής του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζώα εισάγονται παράνομα, «βαπτίζονται» ως εγχώρια και οδηγούνται στη συνέχεια στη σφαγή.

Παρόμοιες πρακτικές, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, ιδίως σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, όπως πριν από το Πάσχα.

Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία για παράνομη διακίνηση ζώων θεωρούνται τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών στον Έβρο και επαναλειτουργίας του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων που λειτουργούσε παλαιότερα στην περιοχή.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών δημιουργεί σοβαρά κενά στους ελέγχους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταγγέλλεται, οι ψεκασμοί και οι έλεγχοι οχημάτων στα σύνορα πραγματοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες, γεγονός που επιτρέπει τη διέλευση οχημάτων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Ο κίνδυνος του αφθώδους πυρετού

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική λόγω της παρουσίας αφθώδους πυρετού σε γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με τη Μήνα Μπόρη, η νόσος έχει ήδη πολλές εστίες στην Τουρκία και έχει εμφανιστεί και στην Κύπρο, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Ο καθηγητής Σπύρος Κρήτας επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεταδοτικό νόσημα, το οποίο δεν προσβάλλει μόνο τα αιγοπρόβατα αλλά και τα βοοειδή και τους χοίρους.

Η λύση της ηλεκτρονικής σήμανσης

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων αποτελεί βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των παράνομων μετακινήσεων και την αποτροπή φαινομένων απάτης.

Κάθε ζώο, όπως εξηγούν, θα πρέπει να είναι πλήρως καταγεγραμμένο, με σαφή ταυτότητα και ιστορικό που να περιλαμβάνει τη γέννηση, τις θεραπείες, τις μετακινήσεις και τη σφαγή του.

Τι θα γίνει με τις σφαγές το Πάσχα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση ενόψει του Πάσχα, περίοδο κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για σφαγές αιγοπροβάτων.

Στις περιοχές όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω ευλογιάς, τα ζώα παραμένουν κλεισμένα σε στάβλους, με αποτέλεσμα αυξημένο κόστος ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους. Παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος παράνομων σφαγών.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, για να οδηγηθούν τα ζώα σε σφαγή θα πρέπει να προηγούνται εξετάσεις σάλιου με rapid PCR για την ανίχνευση του ιού της ευλογιάς. Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, αρκετά από τα εργαστήρια που είχαν ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχουν στους ελέγχους δεν λειτουργούν ακόμη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα προϊόντα από παράνομες σφαγές δεν έχουν υποστεί υγειονομικό έλεγχο για ασθένειες όπως η ευλογιά, η πανώλη ή ο αφθώδης πυρετός. Παράλληλα διευκρινίζουν ότι τα συγκεκριμένα νοσήματα δεν μεταδίδονται στον άνθρωπο, ωστόσο αποτελούν σοβαρή απειλή για την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας.

