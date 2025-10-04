Ευλογιά προβάτων: Εντοπίστηκαν νέα κρούσματα στο Μεσολόγγι

Δεν λέει να «ησυχάσει» η Αιτωλοακαρνανία από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Νέα κρούσματα έχουν εμφανιστεί.

Ειδικότερα, δύο νέα κρούσματα της νόσου καταγράφονται στην περιοχή του Ευηνοχωρίου/Αγίου Θωμά και του Νεοχωρίου, στον Δήμο Μεσολογγίου.

Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς για την διαχείριση της κατάστασης, ενεργώντας ελέγχους σε όλες τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το σημείο/εκμετάλλευση που επιβεβαιώθηκαν τα κρούσματα.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα επεκτείνει τους ελέγχους σε μεγαλύτερη χιλιομετρική ακτίνα σταδιακά, ενώ τα κοπάδια στα οποία υπήρξαν τα θετικά κρούσματα θα θανατωθούν.

Αυτό που τονίζεται είναι ότι θα πρέπει απαραίτητα οι κτηνοτρόφοι να πειθαρχήσουν στις συστάσεις και οδηγίες της Υπηρεσίας και να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας προς όφελος και των υπολοίπων κτηνοτρόφων της περιοχής.

