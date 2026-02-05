Ευλογιά προβάτων: Στη Δυτική Ελλάδα τα μισά νέα κρούσματα – Τρίτη πανελλαδικά η Αχαϊα με 196 κρούσματα

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η μάχη για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τη Δυτική Ελλάδα να παραμένει στο επίκεντρο της επιδημιολογικής επιτήρησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ).

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εικόνα, έως τις 31 Ιανουαρίου, από τον Αύγουστο του 2024 έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 2.084 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2.585 θετικές εκτροφές και έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση 475.736 αιγοπρόβατα, αριθμοί που αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης για την ελληνική κτηνοτροφία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εικόνα στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στο διάστημα 19–31 Ιανουαρίου, καταγράφηκαν συνολικά 13 νέα κρούσματα, δηλαδή το 50% των νέων περιστατικών της χώρας. Συγκεκριμένα, στην Αιτωλοακαρνανία εντοπίστηκαν 6 νέα κρούσματα, στην Ηλεία 4 και στην Αχαΐα 3, γεγονός που καταδεικνύει ότι η περιοχή παραμένει υψηλού κινδύνου και απαιτεί αυξημένη επιτήρηση.

Η ανησυχία εντείνεται αν συνυπολογιστούν και τα συγκεντρωτικά στοιχεία από την έναρξη της επιδημίας. Η Αχαΐα συγκαταλέγεται στις πλέον επιβαρυμένες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με 196 συνολικά κρούσματα, ενώ ακολουθεί η Αιτωλοακαρνανία με 172 κρούσματα. Τα μεγέθη αυτά τοποθετούν τη Δυτική Ελλάδα ανάμεσα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση, δίπλα σε κτηνοτροφικούς νομούς όπως η Λάρισα και η Ξάνθη.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου, τονίστηκε ότι το επόμενο τρίμηνο θα είναι καθοριστικό για την ανάσχεση της νόσου. Οι βασικές προτεραιότητες αφορούν την εντατικοποίηση των ελέγχων στο πεδίο, την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές και τον απόλυτο έλεγχο των μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών, με μηδενική ανοχή σε παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες εστίες.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν νέα εργαλεία στήριξης των κτηνοτρόφων, όπως ταχύτερες και αφορολόγητες αποζημιώσεις, ενισχύσεις για χαμένο εισόδημα, αλλά και η ενίσχυση του μηχανισμού με στρατιωτικούς και ιδιώτες κτηνιάτρους, έκτακτο προσωπικό και νέα εργαστήρια διάγνωσης.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ξεκαθάρισε ότι «κάθε παράνομη μετακίνηση θέτει σε κίνδυνο μια ολόκληρη περιοχή», ενώ ο πρόεδρος της ΕΕΕΔΕΕ, καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, υπογράμμισε πως μόνο με πειθαρχία, συνεργασία και αυστηρή βιοασφάλεια μπορεί να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα που δοκιμάζονται έντονα.

