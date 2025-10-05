Ευλογιά προβάτων: Βολές Σκιαδαρέση κατά Φαρμάκη για καθυστερημένη αντίδραση

Παρέμβαση για το μείζον θέμα της ευλογιάς των προβάτων, που έχει διαλύσει την κτηνοτροφία στη Δυτική Αχαϊα κυρίως, έκανε ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» Σπύρος Σκιαδαρέσης, ρίχνοντας και μερίδα ευθυνών στην Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη!

Συγκεκριμένα, είπε ο κ. Σκιαδαρέσης: «Η ευλογιά των προβάτων πλήττει την κτηνοτροφία και δυστυχώς και την Περιφέρειά μας. Ιδιαιτέρως την Δυτική Αχαΐα με τον έως τώρα θλιβερό απολογισμό της θανάτωσης 9000 προβάτων. Εσχάτως δε και στην Αιτωλοακαρνανία.

Η Παράταξή μας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της ζωονόσου στην πατρίδα μας, πέρυσι το καλοκαίρι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και της επερχόμενης καταστροφής του ζωικού κεφαλαίου, της ραχοκοκαλιάς της Ελληνικής οικονομίας.

Κέλλας: Στο τραπέζι το ενδεχόμενο lockdown για την ευλογιά

Η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας «είδε» την αγωνία μας, που ήταν και είναι αγωνία των συμπολιτών μας κτηνοτρόφων, ως αντιπολιτευτικά τερτίπια, κρίνοντας «εξ ιδίων τα αλλότρια». Δυστυχώς όμως τα γεγονότα επιβεβαίωσαν για ακόμα μία φορά ότι «τρέχουν» πίσω από τις εξελίξεις, να σώσουν οτιδήποτε κι αν σώζεται!

Εγκαίρως την 1η Σεπτεμβρίου 2025, ζητήσαμε την έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση του Σώματος και όλων των εμπλεκομένων για την ζωονόσο, την αντιμετώπιση της και τα μέτρα ενίσχυσης των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Τα αντανακλαστικά της Περιφερειακής Αρχής ήταν άμεσα… Σύγκλιση του Συμβουλίου την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Και το παλαιό ημερολόγιο να ακολουθούσαν, πάλι εκτός χρόνου είναι…

Η ελληνική κτηνοτροφία πλήττεται και η ύπαιθρος στενάζει και ερημώνει…

Έχουμε υποχρέωση να επαναφέρουμε το χαμόγελο στα χείλη των νέων κτηνοτρόφων μας οι οποίοι ζουν από την κτηνοτροφία και αρνούνται να εγκαταλείψουν τον τόπο που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και θέλουν να δημιουργήσουν το σπιτικό τους…».

