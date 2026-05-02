Εύοσμος: 5χρονος ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο – Πήρε εξιτήριο μετά το χειρουργείο

Στο σπίτι του, σε καλή κατάσταση, βρίσκεται πλέον ο 5χρονος μαθητής που τραυματίστηκε στο δάχτυλο μέσα σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και την οικογένειά του. Το παιδί πήρε εξιτήριο την Παρασκευή, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση του τραύματος, ενώ οι γιατροί έχουν προγραμματίσει νέα εξέταση τη Δευτέρα, προκειμένου να επανεκτιμήσουν την πορεία της υγείας του.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν το χέρι του παιδιού εγκλωβίστηκε σε πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου, την ώρα που, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άλλος μαθητής έκλεισε την πόρτα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Ο 5χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για τη συγκόλληση του τραυματισμένου δαχτύλου.

Η μετεγχειρητική πορεία του παιδιού εξελίχθηκε ομαλά και αυτό επέτρεψε στους γιατρούς να του δώσουν εξιτήριο, με την οικογένεια να περιμένει πλέον την επανεξέταση της Δευτέρας για μια πιο καθαρή εικόνα ως προς την αποκατάσταση του τραύματος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 5χρονος είναι καλά στην υγεία του και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα μέσα στο σχολείο. Για την υπόθεση έχει ήδη ζητηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να υποβληθεί το προανακριτικό υλικό, ώστε να εξεταστούν όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό.

