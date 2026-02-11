Ευρωκοινοβούλιο: Έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για 2026-2027

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για την περίοδο 2026-2027. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση της πρώτης δόσης στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2026, μετά την τελική έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Το «δάνειο στήριξης της Ουκρανίας» αποσκοπεί στην κάλυψη επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, εν μέσω του συνεχιζόμενου ρωσικού επιθετικού πολέμου που εισέρχεται στο πέμπτο έτος του.

Από το συνολικό ποσό:

30 δισ. ευρώ θα διατεθούν για μακροοικονομική και δημοσιονομική στήριξη, μέσω της ειδικής διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία.

60 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας και στην προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού, με στόχο την έγκαιρη και ασφαλή πρόσβαση σε κρίσιμα αμυντικά υλικά.

Η προμήθεια αμυντικών προϊόντων θα γίνεται κατά προτεραιότητα από εταιρείες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ουκρανία ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν). Το πλαίσιο προβλέπει στοχευμένες εξαιρέσεις σε περιπτώσεις επείγουσας στρατιωτικής ανάγκης, όταν τα απαιτούμενα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα από τις προαναφερθείσες αγορές.

Επιπλέον, επιτρέπεται η σύνδεση τρίτων χωρών στο δάνειο για συγκεκριμένα αμυντικά προϊόντα, υπό δύο κατηγορίες:

Χώρες που έχουν υπογράψει διμερή συμφωνία με την ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού SAFE.

Χώρες με εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ, που δεσμεύονται για δίκαιη χρηματοδοτική συνεισφορά στο κόστος του δανείου και παρέχουν σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και θα υποστηριχθεί από το διαθέσιμο περιθώριο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της Ένωσης. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα βαρύνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κόστος αυτό θα διαμορφωθεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ για το 2027 και σε περίπου 3 δισ. ευρώ ετησίως από το 2028 και μετά.

Η ρύθμιση δεν επιβαρύνει τις συνεισφορές της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, καθώς η απόφαση ελήφθη με τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας και τη συμμετοχή 24 κρατών-μελών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάταξη που ορίζει ότι η αποπληρωμή του δανείου από την Ουκρανία θα καταστεί δυνατή μόνο μετά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία προς την Ουκρανία.

Η επόμενη κρίσιμη φάση είναι η επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να προχωρήσει στην πρώτη εκταμίευση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

