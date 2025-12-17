Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα «My Voice My Choice»

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα το ψήφισμα που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice My Choice», η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1,12 εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει έναν προαιρετικό χρηματοδοτικό μηχανισμό, ανοιχτό σε όλα τα κράτη-μέλη, που θα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο μηχανισμός αυτός θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να εξασφαλίζει πρόσβαση σε ασφαλή διακοπή κύησης, πάντα σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, για όσες γυναίκες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα στον τόπο τους.

Το κείμενο επισημαίνει ότι ακόμα και σήμερα πολλές γυναίκες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν νομικά και πρακτικά εμπόδια στην πρόσβαση σε νόμιμη και ασφαλή άμβλωση. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη-μέλη που έχουν περιορισμούς να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη ισχυρότερης δράσης της ΕΕ για την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβάνοντας ενημέρωση για οικογενειακό προγραμματισμό, προσιτή αντισύλληψη, ασφαλή άμβλωση και φροντίδα εγκύων και λεχώνων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανησυχία για την οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, καθώς και στις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών αυτών των δικαιωμάτων. Το ψήφισμα καταδικάζει τα κινήματα που υπονομεύουν την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ελεονώρα Μελέτη (ΝΔ – ΕΛΚ), ως εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και συντονίστρια στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM), συνέβαλε καθοριστικά ώστε το ψήφισμα να φτάσει στην Ολομέλεια και να εξασφαλίσει πλειοψηφία, παρά τις έντονες αντιδράσεις από διάφορες πολιτικές πλευρές.

Στην παρέμβασή της η ευρωβουλευτής τόνισε ότι «τα δικαιώματα των γυναικών δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός πολιτικού χώρου» και ότι «η Ευρώπη πρέπει να εμπιστεύεται τις γυναίκες, να τις στηρίζει και όχι να τις κρίνει σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να απαντήσει μέχρι τον Μάρτιο του 2026, είτε προτείνοντας νομοθεσία είτε εξηγώντας γιατί δεν θα το πράξει.

