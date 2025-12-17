Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα «My Voice My Choice»

Με 358 ψήφους υπέρ και εισηγήτρια από το ΕΛΚ την Ελεονώρα Μελέτη

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα «My Voice My Choice»
17 Δεκ. 2025 23:10
Pelop News

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα το ψήφισμα που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice My Choice», η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1,12 εκατομμύρια υπογραφές από πολίτες σε όλη την Ευρώπη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει έναν προαιρετικό χρηματοδοτικό μηχανισμό, ανοιχτό σε όλα τα κράτη-μέλη, που θα χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο μηχανισμός αυτός θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χώρα να εξασφαλίζει πρόσβαση σε ασφαλή διακοπή κύησης, πάντα σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, για όσες γυναίκες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα στον τόπο τους.

Το κείμενο επισημαίνει ότι ακόμα και σήμερα πολλές γυναίκες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν νομικά και πρακτικά εμπόδια στην πρόσβαση σε νόμιμη και ασφαλή άμβλωση. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη-μέλη που έχουν περιορισμούς να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη ισχυρότερης δράσης της ΕΕ για την προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβάνοντας ενημέρωση για οικογενειακό προγραμματισμό, προσιτή αντισύλληψη, ασφαλή άμβλωση και φροντίδα εγκύων και λεχώνων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανησυχία για την οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, καθώς και στις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών αυτών των δικαιωμάτων. Το ψήφισμα καταδικάζει τα κινήματα που υπονομεύουν την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ελεονώρα Μελέτη (ΝΔ – ΕΛΚ), ως εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και συντονίστρια στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM), συνέβαλε καθοριστικά ώστε το ψήφισμα να φτάσει στην Ολομέλεια και να εξασφαλίσει πλειοψηφία, παρά τις έντονες αντιδράσεις από διάφορες πολιτικές πλευρές.

Στην παρέμβασή της η ευρωβουλευτής τόνισε ότι «τα δικαιώματα των γυναικών δεν αποτελούν ιδιοκτησία κανενός πολιτικού χώρου» και ότι «η Ευρώπη πρέπει να εμπιστεύεται τις γυναίκες, να τις στηρίζει και όχι να τις κρίνει σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποχρεούται να απαντήσει μέχρι τον Μάρτιο του 2026, είτε προτείνοντας νομοθεσία είτε εξηγώντας γιατί δεν θα το πράξει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Χριστούγεννα χωρίς τύψεις: Πέντε διατροφικοί μύθοι που πρέπει να ξεχάσετε
23:50 Τα 5+1 πρόσωπα που έψαξαν περισσότεροι οι Έλληνες στο Google το 2025
23:38 Δένδιας: Εθνική υποχρέωση η μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις
23:26 Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις της ΡΑΑΕΥ για τους μετρητές ρεύματος
23:10 Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα «My Voice My Choice»
22:54 Σύλληψη 27χρονου για απειλή βόμβας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
22:44 Γαλλία: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για προσβλητικές δηλώσεις σε φεμινίστριες
22:35 Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Ιταλία
22:26 ΗΠΑ: Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον πρώην διευθυντή νεκροτομείου του Χάρβαρντ για κλοπή και πώληση ανθρωπίνων μελών
22:17 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι επτά κατηγορούμενοι με βαρείς όρους και εγγυήσεις
22:08 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία
21:57 Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ την Πέμπτη στη Ριτσώνα
21:49 Αλεξανδρούπολη: Aπό καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας ο θάνατος του 4χρονου, συνελήφθη η μητέρα
21:36 Τριάδα της ΝΕΠ στην προεθνική πόλο Κορασίδων Κ16
21:35 Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο
21:31 Μεγάλη νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ με… ροπαλιά επί του Ηρακλή
21:28 Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη
21:20 Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο
21:13 Υπερψηφίστηκε η ίδρυση του AI Factory Pharos – Παπαστεργίου: Άλμα για την Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη
21:05 Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ