Ευρωλίγκα: Οι ημερομηνίες για τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού

Με τα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των playoffs να έχουν πια κλειδώσει, η EuroLeague προχώρησε στον προγραμματισμό και των Game 3 και Game 4. Μοναδική εκκρεμότητα η αντίπαλος του Ολυμπιακού, που θα καθορίσει και τις ώρες έναρξης των εκτός έδρας αγώνων των ερυθρολεύκων.

Το θετικό είναι ότι τη δεύτερη εβδομάδα των playoffs οι αγώνες Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού έχουν οριστεί σε διαφορετικές ημέρες, σε αντίθεση με την πρώτη εβδομάδα, όταν και συμπίπτουν.

Το πρόγραμμα των playoffs

Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (28/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (28/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)

Game 2

Ολυμπιακός – Μονακό/Μπαρτσελόνα (30/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)

Game 3

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (5/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (5/5, 19:00)

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (6/5, 20:00)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)

Game 4 (αν χρειαστεί)

Μονακό/Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (7/5, δεν έχει οριστεί η ώρα)

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00)

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (8/5, 20:00)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15)

