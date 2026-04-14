Η αύξηση των ομάδων μετατίθεται για την σεζόν 2027-28

Ευρωλίγκα: Στη σημερινή συνεδρίαση αποφάσεις για τον αριθμό ομάδων, όλα δείχνουν 20
14 Απρ. 2026 11:14
Pelop News

Συνεδριάζουν σήμερα οι ομάδες-μέτοχοι της EuroLeague για το μέλλον της διοργάνωσης. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα διατηρηθεί το ισχύον format με τις 20 ομάδες και τις 38 αγωνιστικές, καθώς η αύξηση των ομάδων σε 22 ή και 24 μετατίθεται για τη σεζόν 2027/28.

Παράλληλα, αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει το να αρχίσει η σεζόν νωρίτερα κατά μία ή και δύο εβδομάδες σε σχέση με τη φετινή κανονική περίοδο (που άρχισε 30 Σεπτεμβρίου). Σε αυτό βοηθά το γεγονός ότι αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων (Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιακοί Αγώνες), οπότε οι παίκτες θα έχουν αρκετό χρόνο ξεκούρασης.

Επίσης, θα συζητηθεί και το μέλλον αρκετών ομάδων. Με την αποχώρηση της Βιλερμπάν δεδομένη και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της Μονακό, θα προκύψει τουλάχιστον μία κενή θέση, για την οποία προτεραιότητα έχει η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup (στους τελικούς έχουν φτάσει η τουρκική Μπεσίκτας και η Μπουργκ).

Παράλληλα υπάρχουν και ομάδες που έχουν ζητήσει να υπογράψουν συμβόλαιο για την παραμονή τους στην Ευρωλίγκα, όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Παρί και η Βαλένθια, ενώ αντίθετα Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε ακόμη δεν έχουν υπογράψει τα δικά τους δεκαετή συμβόλαια και τους ασκούνται πιέσεις.

