Ευρωλίγκα: Τα σύννεφα και η πληρότητα

Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα είχε χαμόγελα για τον Ολυμπιακό και προβληματισμό για τους πράσινους, Αλλά αυτή θα είναι πλέον η νέα κανονικότητα της διοργάνωσης μαραθώνιος.

Με τα συναισθήματα να αλλάζουν συνεχώς και στο τέλος πετυχημένος είναι αυτός που τα διαχειρίζεται σωστά. Άλλωστε πριν εβδομάδα προβληματίζονταν οι κόκκινοι με την ήττα από την Εφές στο ΣΕΦ και πανηγύριζαν οι πράσινοι με το διπλό άνετα στην Τουρκία με την Εφές!

Σε μια Ευρωλίγκα που πάντως κανείς ακόμα δεν πείθει και οι ομάδες μας είναι αρκετά καλά θα έλεγα. Άλλωστε η πρωταθλήτρια Φενέρ έχει χάσει ήδη στην Τουρκία από Ερ Αστέρα και Ντουμπάι, η πανάκριβη και φαβορί Ρεάλ από Ερ Αστέρα και Μακάμπι στην Σερβία (!), η Μονακό και η Μπάρτσα από την Ζάλγκιρις εντός και πάει λέγοντας!

Και πολλές ομάδες ψάχνουν παίκτες. Ο Ερ Αστέρας ήδη πήρε τον Μπάτλερ που ήθελε ο Ολυμπιακός και η Μπάγερν τον Ντιτγουίντι . Μάλιστα είναι πολλοί οι τραυματισμοί ήδη. Και η Παρτίζαν ψάχνει τώρα ενίσχυση όπως και το Μιλάνο. Κρατήστε και το 4/4 για τον Ερ Αστέρα με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο μόλις απολύθηκε ο Σφαιρόπουλος!

Ο ΠΑΟ ήταν κακός στην Μπολόνια πηγαίνοντας χωρίς τους σέντερ του, Λεσόρτ και Χολμς και με τον Χουάντσο με ενοχλήσεις και εκτός και τον Καλαϊτζάκη που θα ειχε ρόλο απέναντι στον σκόρερ Έντουαρτς.

Αλλά ο ΠΑΟ έχει τεράστιο ρόστερ για τον λόγο αυτό. Όμως ήταν αρνητικός, χωρίς ενέργεια και έχασε εύκολα 92-75 αμαχητί και αυτό ενόχλησε. Η Βίρτους είναι μεσαία ομάδα με καλές νίκες μέσα όμως έχοντας κατεβάσει τους αντιπάλους στους 70π και βλέπει πλέι ιν.

Οι πράσινοι δεν έβαλαν μπάλες στην ρακέτα της Βίρτους που υστερεί, είχαν πάλι σοβαρό πρόβλημα στην άμυνα αλλά και στο μακρινό σουτ (μόλις 4/21τρ). Ο Ναν εκνευρίζεται εύκολα και ήταν εκτος ματς (5π ημ) με τους 19π να έρχονται όταν όλα είχαν κριθεί και να παραπλανούν.

Ο Παναθηναϊκός είχε καλό πρόγραμμα και είναι ψηλά αλλά δεν πείθει και το μοναδικό του παράσημο η νίκη στην Τουρκία με την Εφές είχε να κάνει και με τις πολλές σημαντικες απουσίες των τούρκων μέσα στο παιχνίδι! Και ο ΠΑΟ έχει πλέον ματς με την Μακάμπι μέσα με πρέπει και καπάκι 4 εκτός με Βιλερμπάν, Αστέρα, Παρί και Ρεάλ και μπορεί να μείνει πίσω!

Ο Ολυμπιακός έχει χαμόγελα καθώς έκανε το 2/2 εκτός με Μακάμπι και τώρα στο Μόναχο με την σοφτ Μπάγερν 71-96. Μια Μπάγερν που δεν σκοράρει όπως πέρσι (75π μ.ο) και ο Ολυμπιακός σοβαρός στην άμυνα κράτησε την γερμανική ομάδα στους 15π στο πρώτο δεκάλεπτο με 1/9τρ που είναι το όπλο της και καθάρισε νωρίς (22-41 κτλ).

Μάλιστα με την επιστροφή Γουόκαπ (8 ασ) , Φουρνιέ και ΜακΚίσικ είχε πληρότητα και διάρκεια και έκανε περίπατο με 2500 φίλους του στην κερκίδα. Μάλιστα όταν ο Ολυμπιακός έχει μακρινό σουτ, πάει ψηλά και στους 100π και έτσι έγινε με τα 13/28. Ακόμα σημείο κλειδί τα μόλις 2 λάθη του ημίχρονο αλλά βασικά η επιθετική άμυνα και τα 12 κλεψίματα!

Οι αριθμοί πάντως παραπλανούν εδώ για την άμυνα της ελληνικής ομάδας στο τέλος μιας και το ματς έγινε προπόνηση. Ο Ολυμπιακός πάει πια για 6 σερί νίκες έχοντας μέσα Μονακό, Χάποελ, Παρτίζαν και Ζάλγκιρς. Και δεν ψάχνει εναγωνίως παίκτη όπως ξεκαθάρισε και ο Μπαρτζώκας. Αν είναι καλά ο Έβανς, μόνο αν βρει κάτι σούπερ θα κάνει κίνηση στα γκαρντ.

Άλλωστε ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι έχει τρεις σκόρερ και δεν του λείπει άσος σκόρερ! Σωστό, έχοντας Βεζένκοφ,Φουρνιέ και φέτος και καυτό Ντόρσεϊ!

