Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν και τη βουτιά στην ενέργεια

Ισχυρή ανοδική κίνηση καταγράφουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα, καθώς η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου οδήγησαν τους επενδυτές σε αναθεώρηση των προσδοκιών τους για τα επιτόκια. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων αποτυπώνει την υποχώρηση των πληθωριστικών φόβων, με τα γερμανικά και βρετανικά 10ετή να αγγίζουν χαμηλά τριών εβδομάδων.

08 Απρ. 2026 12:50
Pelop News

Σε τροχιά ανόδου κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά ομόλογα στις συναλλαγές της Τετάρτης, καθώς η συμφωνία για δίβδομη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λειτούργησε κατευναστικά για τις αγορές ενέργειας και περιόρισε τις ανησυχίες για ένα νέο πληθωριστικό σοκ στην Ευρώπη. Η πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου οδήγησε τους επενδυτές να μειώσουν τα στοιχήματα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας μέσα στη χρονιά.

Στο ταμπλό των κρατικών τίτλων, οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων υποχώρησαν στο 2,92%, καταγράφοντας πτώση 16 μονάδων βάσης και αγγίζοντας χαμηλό τριών εβδομάδων. Αντίστοιχα, οι ιταλικοί 10ετείς τίτλοι κινήθηκαν στο 3,68%, με πτώση 28 μονάδων βάσης, γεγονός που οδήγησε το spread Ιταλίας – Γερμανίας στις 76 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαρτίου.

Η εικόνα στα ελληνικά ομόλογα ήταν πιο ήπια, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς να διαμορφώνεται στο 3,87%, παραμένοντας σχετικά σταθερή σε ημερήσια βάση. Σε ορίζοντα ενός μήνα, πάντως, η απόδοση έχει αυξηθεί κατά περίπου 0,20 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ κινείται περίπου 0,33 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με πριν από έναν χρόνο.

Το βασικό στοιχείο που άλλαξε το κλίμα ήταν η απότομη διόρθωση των ενεργειακών τιμών μετά την εκεχειρία. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με πτώση άνω του 12%, ενώ οι αγορές εκτίμησαν ότι απομακρύνεται, τουλάχιστον προσωρινά, ο κίνδυνος σοβαρής διαταραχής στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αυτή η εξέλιξη περιόρισε τις προσδοκίες για νέα άνοδο του πληθωρισμού και έδωσε ώθηση στα ομόλογα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι αγορές αναπροσάρμοσαν και τα στοιχήματα για τη νομισματική πολιτική. Οι traders εξακολουθούν να τιμολογούν δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το τέλος του 2026, αλλά με σαφώς μικρότερη ένταση σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη ημέρα, ενώ στη Βρετανία οι προσδοκίες έχουν περιοριστεί πλέον σε μία μόνο αύξηση φέτος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ