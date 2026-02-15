Ευρωπαϊκές αεροπορικές: Ποιες προσφέρουν τη χειρότερη εμπειρία στους επιβάτες

Τα ταξίδια στην Ευρώπη δεν είναι πάντα τόσο άνετα όσο υπόσχονται τα χαμηλά εισιτήρια. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα εξυπηρέτησης εξακολουθούν να επηρεάζουν σημαντικά την εμπειρία των επιβατών, κάτι που επιβεβαιώνει νέα ευρωπαϊκή έρευνα αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών.

Η μελέτη της AirAdvisor βασίστηκε σε περισσότερες από 7,6 εκατομμύρια πτήσεις και πάνω από 800.000 αξιολογήσεις επιβατών, κατατάσσοντας 15 μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και αποκαλύπτοντας τις 10 με τη χειρότερη συνολική εμπειρία για το 2025.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η κατάταξη βασίστηκε σε παράγοντες όπως:

Αξιοπιστία δρομολογίων

Άνεση καμπίνας

Τιμή εισιτηρίων και σχέση ποιότητας-τιμής

Εξυπηρέτηση πελατών

Πολιτικές για οικογένειες και ταξίδια με κατοικίδια

Δείκτης RASK (πραγματικό κόστος ανά θέση)

Η έρευνα έδειξε ότι εταιρείες με ιδιαίτερα χαμηλά εισιτήρια δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα θετική εμπειρία επιβατών, με τις καθυστερήσεις και την κακή εξυπηρέτηση να μειώνουν την ικανοποίηση.

Οι 10 χειρότερες αεροπορικές της Ευρώπης

Air Europa – Συνολική βαθμολογία 5,33/10. Σταθερά μέτρια σε τιμές, εξυπηρέτηση, οικογενειακές παροχές και lounges. LOT Polish Airlines – Χαμηλή ακρίβεια δρομολογίων. Wizz Air – Πολύ χαμηλές τιμές, αλλά αρνητικές αξιολογήσεις σε ικανοποίηση πελατών και οικογενειακά ταξίδια. Ryanair Vueling Volotea easyJet Eurowings Turkish Airlines TAP Air Portugal

Οι τελευταίες θέσεις δεν αφορούν ακραία προβλήματα, αλλά συνολικά χαμηλότερες επιδόσεις σε συνέπεια δρομολογίων, άνεση και ταξιδιωτική εμπειρία.

Το συμπέρασμα της έρευνας

Το χαμηλό κόστος εισιτηρίου δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ικανοποιητική εμπειρία. Οι επιβάτες πλέον δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνέπεια, την εξυπηρέτηση και τη συνολική ποιότητα ταξιδιού, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι η εμπειρία επιβατών στην Ευρώπη εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές ανισότητες, με εταιρείες χαμηλού κόστους να χάνουν πόντους στη συνολική αξιολόγηση, παρά την ελκυστική τιμή εισιτηρίου.

