Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεκτείνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από την οικία της στο Ρίο Πατρών. Για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας, με τις γερμανικές αρχές να αναλαμβάνουν πλέον κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δικαστικής εντολής προβλέπονται, μεταξύ άλλων, άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, εξετάσεις γενετικού υλικού, κατ’ οίκον έρευνες και έλεγχος της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ανήλικης. Παράλληλα, οι γερμανικές αρχές έχουν ζητήσει από τις ελληνικές τη λήψη δειγμάτων DNA από τους γονείς της 16χρονης.

Οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στο περιβάλλον της οικογένειας, ενώ κατ’ οίκον έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στην κατοικία του ετεροθαλή αδελφού της. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έχει να τη δει εδώ και χρόνια, αναφέροντας πως η τελευταία τους συνάντηση ήταν όταν εκείνη ήταν 13 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε πως η 16χρονη ταξίδεψε στις 8 Ιανουαρίου στη Φρανκφούρτη, πριν δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή της από τους γονείς της. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η επιβεβαίωση δόθηκε έπειτα από επανειλημμένα αιτήματα των αρχών και με σημαντική καθυστέρηση.

Όπως ανέφερε, η απάντηση της εταιρείας ελήφθη μετά από πέντε σχετικά αιτήματα και 25 ημέρες, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί πως ενδεχομένως η ζωή της ανήλικης να βρισκόταν σε κίνδυνο. Η Ελληνική Αστυνομία είχε απευθυνθεί σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς τη Γερμανία, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης συνεχίζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



