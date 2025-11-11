Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέα Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την ηγεσία της Φον ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην ίδρυση νέας μονάδας πληροφοριών, υπό την άμεση εποπτεία της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση των στοιχείων που συλλέγονται από τις εθνικές υπηρεσίες κατασκοπείας των κρατών-μελών, αναφέρει σε δημοσίευμά του σήμερα το βρετανικό περιοδικό Financial Times.

Η νέα δομή θα λειτουργήσει εντός της γενικής γραμματείας της Κομισιόν και σχεδιάζει να εντάξει στελέχη από ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών πληροφοριών της ΕΕ, προκειμένου να συγκεντρώνει και να αξιοποιεί πληροφορίες για κοινές αναγκαιότητες, όπως επισημαίνουν τέσσερις πηγές εξοικειωμένες με το σχέδιο. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται με αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της Ευρώπης, ιδίως σε γεωπολιτικά ευαίσθητες περιόδους.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



