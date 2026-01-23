Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Κανονικά στον πάγκο στον μικρό τελικό ο Βλάχος
Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας δέχτηκε 2η κίτρινη στον ημιτελικό με την Ουγγαρία για λάθος τσάλεντζ και αποβλήθηκε.
Κανονικά στον πάγκο της Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου θα είναι ο Θόδωρος Βλάχος.
Αμέσως μετά το παιχνίδι όμως η οργανωτική επιτροπή των αγώνων πήρε πίσω την 2η κάρτα αφού είχε δώσει σαφείς οδηγίες προς τους διαιτητές να μην τιμωρούν με κίτρινη τους προπονητές για λάθος τσάλεντζ.
Θυμίζουμε ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (18:00) στο Βελιγράδι και η Ελλάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα σε Ιταλία ή Σερβία.
