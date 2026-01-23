Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Κανονικά στον πάγκο στον μικρό τελικό ο Βλάχος

Κανονικά στον πάγκο της Ελλάδας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου θα είναι ο Θόδωρος Βλάχος.

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας δέχτηκε 2η κίτρινη στον ημιτελικό με την Ουγγαρία για λάθος τσάλεντζ και αποβλήθηκε.

Αμέσως μετά το παιχνίδι όμως η οργανωτική επιτροπή των αγώνων πήρε πίσω την 2η κάρτα αφού είχε δώσει σαφείς οδηγίες προς τους διαιτητές να μην τιμωρούν με κίτρινη τους προπονητές για λάθος τσάλεντζ.

Θυμίζουμε ο μικρός τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (18:00) στο Βελιγράδι και η Ελλάδα θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο κόντρα σε Ιταλία ή Σερβία.

