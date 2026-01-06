Ευρωπαίοι ηγέτες: «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα εδάφη τους»

Ευρωπαίοι ηγέτες: «Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα εδάφη τους»
06 Ιαν. 2026 15:53
Pelop News

Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση, απαντώντας στο ανανεωμένο ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική δεν μπορεί να επιτευχθεί μονομερώς, αλλά μόνο συλλογικά.

Στη δήλωση, η οποία δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη μέσω επιστολής από το γραφείο της πρωθυπουργού της Δανίας, επισημαίνεται ότι «το Βασίλειο της Δανίας – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ».

Όπως υπογραμμίζεται, «η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων». Οι ηγέτες ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για «καθολικές αρχές» τις οποίες «δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε».

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ρητά ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της» και ότι «μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν».

Την επιστολή συνυπογράφουν η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, ο πρόεδρος της Γαλλία Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανία Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένο Βασίλειο Κιρ Στάρμερ, καθώς και οι ηγέτες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας.

Η κοινή αυτή τοποθέτηση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων και κινήσεων του Αμερικανού προέδρου που έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της Γροιλανδίας, προκαλώντας ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τη σταθερότητα και την ισορροπία στην περιοχή της Αρκτικής.

