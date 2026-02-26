Ευρωπαίος και ατσάλινος ο Παναθηναϊκός!

Ατσάλινος ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στα πέναλτι (4-3) αφού στην κανονική διάρκεια και στην παράταση αναδείχτηκε ισόπαλος 1-1 με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία.

Οι πράσινοι με πρωταγωνιστές τους Λαφόν, Τετέι, απέκλεισαν τους Τσέχους στα playoffs του Europa League και πλέον είναι στους στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στην επόμενη φάση θ’ αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ που τερμάτισε 3η στη League Phase ή την Μπέτις που ήταν στην τέταρτη θέση. Αυτό θα το μάθει στην αυριανή κλήρωση στις 14:00.

Οι αγώνες στα νοκ άουτ

Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαϊου 2026

Τελικός 20 Μαϊου 2026 (Γήπεδο Μπεσίκτας – Κωνσταντινούπολη)

Η κλήρωση στο Europa League

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός 27 Φεβρουαρίου 2026 (14:00).

