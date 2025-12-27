Ευρώπη: Καμπανάκι, ένας στους πέντε θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα θα μπορούσε να αποφευχθεί

Η Ευρώπη (μας) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία περίπου ένας στους πέντε θανάτους θα μπορούσε να αποφευχθεί στην περίπτωση που οι χώρες – μέλη υιοθετούσαν πιο στοχευμένες πολιτικές για το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά της δραματικής κατάστασης είναι τα στοιχεία που δείχνουν πως η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ακραίες θερμοκρασίες και η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες πλήττουν καθημερινά εκατομμύρια Ευρωπαίους, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου και σοβαρών ασθενειών, με τους ειδικούς να επισημαίνουν πως τα εργαλεία για την πρόληψη που μπορεί να σώσει ζωές υπάρχουν ήδη από τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για περίπου το 18% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές για το περιβάλλον μπορούν να προστατεύσουν εκατομμύρια Ευρωπαίους από καρδιακές παθήσεις και να σώσουν ζωές.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ: Το 2022 πέθαναν περισσότερα από 1,7 εκατομμύρια άτομα, περίπου το ένα τρίτο όλων των θανάτων εκείνης της χρονιάς. Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται πάνω από 6 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων, με κόστος περίπου 282 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι παράγοντες, όπως η ηλικία και η κληρονομικότητα είναι δύσκολο να αλλάξουν, άλλοι όπως οι περιβαλλοντικοί και οι συμπεριφορικοί, μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω στοχευμένων πολιτικών. Η ιστορία της ΕΕ στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δείχνει ότι αυτά τα μέτρα αποδίδουν, καθώς η Ένωση είναι ήδη σε καλό δρόμο για να μειώσει τους πρόωρους θανάτους από ρύπανση κατά περισσότερο από 55% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2005.

Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καρδιαγγειακή υγεία — που βρίσκεται σε εξέλιξη — προσφέρει μία ευκαιρία να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στις πολιτικές υγείας.

Κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες:

Ατμοσφαιρική ρύπανση, ακραίες θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα, θόρυβος από μεταφορές και έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες (βαρέα μέταλλα, ενδοκρινικοί διαταράκτες) ευθύνονται για τους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα και διαφέρουν ανά περιοχή στην Ευρώπη.

Μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων:

Η αποτελεσματική εφαρμογή των υπαρχουσών πολιτικών είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα. Η οδηγία για την ποιότητα του αέρα θα μειώσει τη ρύπανση στα επίπεδα που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), περιορίζοντας άμεσα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν:

Μείωση του θορύβου από τις μεταφορές

Εφαρμογή και ενίσχυση κανονισμών για επικίνδυνες χημικές ουσίες και προώθηση ασφαλέστερων εναλλακτικών

Προετοιμασία των συστημάτων υγείας για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης μέσω συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων

Εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού με περιβαλλοντικά θέματα στην ιατρική και νοσηλευτική εκπαίδευση

Προώθηση της προσέγγισης Ενιαία Υγεία (One Health): η προστασία της ανθρώπινης, ζωικής και οικοσυστημικής υγείας ταυτόχρονα έχει ευρύτερα οφέλη

Ενημέρωση του κοινού για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και προώθηση αλλαγών στον τρόπο ζωής

Εισαγωγή λύσεων βασισμένων στη φύση: αστικά πάρκα, πράσινα δίκτυα και μπλε ζώνες που βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, μειώνουν το θόρυβο και ενθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα.

Η καταπολέμηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων απαιτεί συλλογική δράση. Με στοχευμένες πολιτικές, βελτιωμένο περιβάλλον και ενημερωμένους πολίτες, εκατομμύρια ζωές μπορούν να σωθούν στην Ευρώπη.

