Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα

Οι ολοένα συχνότερες υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος — drones που παραβιάζουν εναέριους χώρους, κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές GPS και στοχευμένες δολιοφθορές — αλλάζουν τα δεδομένα για ΕΕ και ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει το Politico. Αξιωματούχοι της Ένωσης και της Συμμαχίας εξετάζουν πλέον όχι μόνο μέτρα ενίσχυσης της άμυνας, αλλά και πιο ενεργές, ακόμη και επιθετικές απαντήσεις στον κυβερνοχώρο.

Τα περιστατικά που καταγράφονται αυξάνονται εντυπωσιακά. Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Globsec, μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους στην Ευρώπη σημειώθηκαν πάνω από 110 ενέργειες που συνδέονται με τη Μόσχα. Ρωσικά UAV έχουν εμφανιστεί σε Πολωνία και Ρουμανία, ενώ επεισόδια δολιοφθοράς καταγράφονται από τη Σκανδιναβία μέχρι τα Βαλκάνια.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Baiba Braže, καλεί δημόσια για «προληπτική απάντηση», ενώ ο Γερμανός υφυπουργός Άμυνας Florian Hahn θέτει το ερώτημα που κυριαρχεί πλέον στο ευρωπαϊκό σκηνικό: «Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε αυτό το είδος πολέμου;». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Σουηδός αρχηγός Άμυνας ζητά «σταθερότητα χωρίς φόβο κλιμάκωσης».

Μέχρι πρόσφατα, η γραμμή άμυνας ήταν περισσότερο παθητική. Η κατάρριψη ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία οδήγησε το ΝΑΤΟ στην ενίσχυση της αεράμυνας και των UAV επιτήρησης στα ανατολικά σύνορα — μια κίνηση που η Μόσχα έσπευσε να καταγγείλει. Οι δηλώσεις του στενού συνεργάτη του Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δείχνουν την όξυνση της ρητορικής: «Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να φοβούνται και να τρέμουν σαν βουβά ζώα που οδηγούνται στη σφαγή».

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν πιο συντονισμένη αντίδραση. Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Guido Crosetto επέκρινε πρόσφατα την «ευρωπαϊκή αδράνεια» και παρουσίασε σχέδιο 125 σελίδων για την αντιμετώπιση των υβριδικών επιθέσεων. Μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου, μιας δύναμης κυβερνοασφάλειας 1.500 ατόμων και ανάπτυξη προσωπικού με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο τεχνικό πεδίο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ευρώπη εξετάζει το ενδεχόμενο στοχευμένων κυβερνοεπιχειρήσεων σε κρίσιμες ρωσικές υποδομές, όπως την οικονομική ζώνη Alabuga στο Ταταρστάν — όπου παράγονται τα μη επανδρωμένα Shahed — αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις ή τρένα που μεταφέρουν οπλικά συστήματα. «Θα μπορούσαμε να διαταράξουμε τη λειτουργία αυτών των συστημάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Filip Bryjka, ειδικός σε υβριδικές απειλές στην Πολωνική Ακαδημία Επιστημών.

Παράλληλα, Βρυξέλλες και Σύμμαχοι εξετάζουν νέες μεθόδους για την αντιμετώπιση εκστρατειών παραπληροφόρησης, καθώς και βαθύτερη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών.

Το ΝΑΤΟ, που διατηρεί τον αμυντικό του χαρακτήρα, επιλέγει επίδειξη ενότητας: δημοσιοποίηση ευθυνών αμέσως μετά από επιθέσεις, ενίσχυση της επιτήρησης στα ανατολικά σύνορα και πιθανές αιφνιδιαστικές ασκήσεις ως μήνυμα αποτροπής.

Καθώς η Μόσχα κλιμακώνει τις υβριδικές προκλήσεις, η Ευρώπη μεταβαίνει σταδιακά από τη «ρητορική ανησυχία» σε πρακτικές λύσεις — με τη συνείδηση, ωστόσο, ότι κάθε βήμα πρέπει να γίνει με ακρίβεια ώστε να αποφευχθεί μια ευρύτερη σύγκρουση με μια πυρηνικά οπλισμένη Ρωσία.

