Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι με 147 πιστόλια

Δεκατρείς υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν στον Έβρο, έχοντας στην κατοχή τους δεκάδες πιστόλια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι 13 συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες καθώς και διάφορα άλλα εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

