Έβρος: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι με 147 πιστόλια

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

03 Οκτ. 2025 13:25
Pelop News

Δεκατρείς υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν στον Έβρο, έχοντας στην κατοχή τους δεκάδες πιστόλια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι 13 συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες καθώς και διάφορα άλλα εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

