Εύβοια: Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του 80χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/1), καθώς ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το σπίτι του ηλικιωμένου βρίσκεται στις Ροβιές στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

