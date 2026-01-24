Εύβοια: Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του 80χρονος

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

24 Ιαν. 2026 19:15
Pelop News

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (24/1), καθώς ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, το σπίτι του ηλικιωμένου βρίσκεται στις Ροβιές στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

