Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία – ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Μαρτίου επί της Εθνικής Οδού Ψαχνών – Προκοπίου, περίπου δύο χιλιόμετρα πριν τον «Άγιο» στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima, Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και ρύθμισαν την κυκλοφορία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



