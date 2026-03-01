Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία – ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία - ΙΧ βγήκε εκτός δρόμου τα ξημερώματα
01 Μαρ. 2026 11:14
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 1 Μαρτίου επί της Εθνικής Οδού Ψαχνών – Προκοπίου, περίπου δύο χιλιόμετρα πριν τον «Άγιο» στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima, Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος και ρύθμισαν την κυκλοφορία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

