Εύβοια: Τροχαίο στη βόρεια πλευρά με έναν νεκρό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής ώρα στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε από γέφυρα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός.

Το όχημα κινούταν από τον Πύργο προς Ταξιάρχη στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική, η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

