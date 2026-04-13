Εύβοια: Βρέφος 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο στις διακοπές του Πάσχα – Συνελήφθη ο πατέρας του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε βρέφος 1,5 έτους στην Εύβοια, όταν κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών κατάπιε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου, με τους γιατρούς να επεμβαίνουν άμεσα και τις αρχές να λαμβάνουν ήδη κατάθεση από τον πατέρα του παιδιού στο πλαίσιο διερεύνησης για παραμέληση ανηλίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όπου μια οικογένεια βρισκόταν για τις ημέρες του Πάσχα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος ηλικίας περίπου 1,5 έτους ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και κατάπιε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου, προκαλώντας πανικό στην οικογένεια.

Το συμβάν εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, με τους γονείς να συνειδητοποιούν τι είχε συμβεί και να μεταφέρουν αμέσως το παιδί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς επρόκειτο για ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που μπορούσε να πάρει πολύ πιο επικίνδυνη τροπή.

Άμεση αντίδραση από τους γιατρούς

Στο Κέντρο Υγείας, οι γιατροί αντέδρασαν χωρίς καθυστέρηση, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατάφεραν να απομακρύνουν την ποσότητα πετρελαίου που είχε καταναλώσει το βρέφος, περιορίζοντας τον άμεσο κίνδυνο.

Η παρέμβασή τους αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς σε τέτοια περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Η γρήγορη μεταφορά του παιδιού στη δομή υγείας και η άμεση ιατρική αντίδραση φαίνεται πως έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Μεταφορά στη Χαλκίδα και ανοιχτό το επόμενο βήμα

Μετά τις πρώτες ιατρικές ενέργειες, το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου θα εκτιμηθεί αν χρειάζεται να παραμείνει εκεί για παρακολούθηση ή αν απαιτείται η μεταφορά του σε νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας.

Οι γιατροί θα κρίνουν την περαιτέρω πορεία με βάση την εικόνα του βρέφους και την αντίδραση του οργανισμού του μετά το περιστατικό. Πάντως, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, στοιχείο που δίνει μια πρώτη ανάσα ανακούφισης μετά τη μεγάλη ανησυχία που προκάλεσε το συμβάν.

Κατάθεση από τον πατέρα και έρευνα για παραμέληση ανηλίκου

Παράλληλα με το ιατρικό σκέλος, εξελίσσεται και η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί απέκτησε πρόσβαση στο πετρέλαιο. Η αστυνομία έχει ήδη λάβει κατάθεση από τον πατέρα του παιδιού, καθώς σε βάρος του διατυπώνεται κατηγορία για παραμέληση ανηλίκου.

Το στοιχείο αυτό δίνει και ποινική διάσταση στην υπόθεση, πέρα από το καθαρά ιατρικό και οικογενειακό σοκ που προκάλεσε. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη και υπό ποιες συνθήκες το βρέφος βρέθηκε εκτεθειμένο σε τόσο σοβαρό κίνδυνο.

Από τη γιορτή στην αγωνία

Η υπόθεση αυτή έρχεται να υπενθυμίσει πόσο γρήγορα μπορεί μια οικογενειακή στιγμή χαλάρωσης να μετατραπεί σε εφιάλτη. Οι διακοπές του Πάσχα στην Εύβοια λίγο έλειψε να εξελιχθούν σε τραγωδία, με ένα παιδί μόλις 1,5 έτους να δίνει άθελά του μια πολύ σοβαρή μάχη.

Το πιο σημαντικό, αυτή την ώρα, είναι ότι το βρέφος παραμένει σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Η συνέχεια θα κριθεί τόσο από τις επόμενες ιατρικές αποφάσεις όσο και από τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

