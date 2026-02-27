Εξ αρχής υπήρχε θέμα χημείας: Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Φιλιππάτος εκτός δημοτικής ομάδας Ανδριόπουλου

Εξ αρχής υπήρχε θέμα χημείας: Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Φιλιππάτος εκτός δημοτικής ομάδας Ανδριόπουλου
27 Φεβ. 2026
Τριγμοί, και μάλιστα ισχυροί, στη δημοτική αρχή Αιγιάλειας, η οποία πλέον χάνει διαρκώς κομμάτια της συνοχής της. Ο Δημήτρης Φιλιππάτος, ένα από τα δυνατά και παραδοσιακά χαρτιά, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, της παράταξης του δημάρχου Παναγιώτη Ανδριόπουλου, υπέβαλε και επίσημα, χθες το μεσημέρι, την παραίτησή του από τη θέση του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και ταυτόχρονα ανεξαρτητοποιήθηκε από τη δημοτική ομάδα.

Νικολακόπουλος: Νέα ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. στην Ηλεία, 28 δόκιμοι αστυνομικοί

Για τον «πολύ κόσμο» η παραίτηση του πολύπειρου και ικανότατου αυτοδιοικητικού στελέχους ήταν κεραυνός εν αιθρία. Για τους καλά γνωρίζοντες, όμως, τα «μυστικά» της λειτουργίας της δημοτικής αρχής ήταν κάτι αναμενόμενο!

Οι πληροφορίες της «Πελοποννήσου», που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, λένε πως ο κ. Φιλιππάτος ήταν με το ενάμισι πόδι εκτός δημοτικής αρχής από τα τέλη του 2025. Από τότε είχε ωριμάσει μέσα του η ιδέα της αποχώρησης, γιατί πολύ απλά διαπίστωνε, προϊόντος του χρόνου όλο και πιο πολύ, πως δεν ταίριαζαν τα χνώτα του με τον διάδοχο τού Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Η ωμή αλήθεια είναι πως ο Δημήτρης Φιλιππάτος, ένας από τους πιο εγκάρδιους και στενούς φίλους και συνεργάτες του αείμνηστου Δημήτρη Καλογερόπουλου, ποτέ δεν κατάφερε να «συνεννοηθεί» με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο. Και θα είχε αποχωρήσει πολύ νωρίτερα αν δεν του το «απαγόρευαν» η επαγγελματική του ευσυνειδησία και, κυρίως, η φύση της αντιδημαρχίας που υπηρετούσε.

Εδώ και μέρες, όμως, πήρε την απόφασή του, χθες το μεσημέρι είχε τετ-α-τετ με τον δήμαρχο κ. Ανδριόπουλο, του εξήγησε γιατί αποχωρεί και υπέβαλε την παραίτησή του και από αντιδήμαρχος και από στέλεχος της δημοτικής ομάδας.

«Υπήρχαν πολλές και σημαντικές διαφωνίες και σε γενικά και σε ειδικά θέματα άσκησης πολιτικής από τον Δήμο μας. Δεν γινόταν να συνεχίσω άλλο…

Ειλικρινά, δεν θα ‘θελα να πω τίποτα περισσότερο. Θα συνεχίσω με τον τρόπο μου να είμαι πλάι στους πολίτες της Αιγιάλειας, γιατί σ’ αυτούς λογοδοτούσα πάντα τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτούς θα εξακολουθήσω να αγωνίζομαι με όποιες δυνάμεις έχω», ήταν το σχόλιο του Δημήτρη Φιλιππάτου στην «Π».

Ο παραιτηθείς αντιδήμαρχος είναι με διαφορά ο μακροβιότερος αυτοδιοικητικός στον Δήμο Αιγιάλειας. Επί 32 συναπτά χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε α’ και β΄ βαθμό. Στενός συνεργάτης και εκλεγμένο μέλος των τέως νομαρχών Στ. Αθανασόπουλου-Σερέτη και Δημ. Κατσικόπουλου, υψηλόβαθμο στέλεχος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Πάτρα, μέλος της ΚΕΔΕ επί χρόνια και από το 2010 στο πλευρό του Δημ. Καλογερόπουλου.

Η παραίτησή του είναι καίριο πλήγμα για τον Δήμο, γιατί το χαρτοφυλάκιο που είχε ο κ. Φιλιππάτος, της Πολιτικής Προστασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Πέρα απ’ αυτό, προκύπτει και ζήτημα ενότητας για τη δημοτική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη πως ήδη έχουν κατέβει από το «τρένο» δύο ακόμα σημαντικά στελέχη, ο Βασίλης Χριστόπουλος και η Μαρία Σταυροπούλου.

Μόλις μαθεύτηκε η είδηση της παραίτησης Φιλιππάτου, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γέμισαν αφενός με μηνύματα συμπαράστασης και αφετέρου με μηνύματα ανησυχίας από απλούς πολίτες…

Η «Π» προσπάθησε επανειλημμένως να έρθει σ’ επαφή με τον κ. Ανδριόπουλο για να έχει την άποψή του, αλλά δεν κατέστη δυνατόν.

