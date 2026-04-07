Εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού του 14χρονου Ισμαήλ Μοχάμαντ Μοραντί, ο οποίος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Άγιο Παντελεήμονα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, εκτιμώντας ότι μπορεί να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

07 Απρ. 2026 11:14
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Ισμαήλ Μοχάμαντ Μοραντί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, τη Μεγάλη Δευτέρα.

Η ενημέρωση προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε σήμερα και ο οργανισμός προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 14χρονος έχει ύψος 1,45 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρη μπλούζα, γκρι φόρμα και μαύρα παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

