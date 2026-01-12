Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες

Έντονη αγανάκτηση και σοβαρές αιχμές για καθυστερήσεις στις κρίσιμες πρώτες ώρες της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την περιοχή του Ρίου εκφράζει ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας για σοβαρά κενά στις έρευνες της Αστυνομίας, τα οποία –όπως υποστηρίζει– έθεσαν την ανήλικη σε αυξημένο κίνδυνο.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Γιαννόπουλος δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τον τρόπο που κινήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. «Δυστυχώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Οι έρευνες δεν έγιναν έγκαιρα. Υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό από τα γύρω καταστήματα και δεν το έπαιρναν. Οι πρώτες ώρες είναι πάντα κρίσιμες», τονίζει με έμφαση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για συγκεκριμένους αξιωματικούς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναγκάστηκε να ζητήσει την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, προκειμένου να εκδοθεί επιπλέον Amber Alert και να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. «Τι έκανε η Αστυνομία όλον αυτόν τον καιρό; Με αυτή την καθυστέρηση, το παιδί είναι εκτεθειμένο και ποιος ξέρει πού…», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η 16χρονη Λόρα αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ασφαλές ίχνος της, ενώ η αγωνία για την τύχη της κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες. Η ανήλικη είχε έρθει πριν από περίπου τρία χρόνια στην Ελλάδα από τη Γερμανία μαζί με την οικογένειά της και ζούσαν μόνιμα στην Πάτρα.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι πρώτες μαρτυρίες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με αυτές, το πρωί της εξαφάνισης η Λόρα φέρεται να συναντήθηκε με έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του και ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας αποχώρησε με το άλλο παιδί, ενώ η 16χρονη φέρεται να έφυγε από το σημείο με ταξί.

Την ίδια ώρα, στοιχεία που εξετάζονται δείχνουν ότι η ανήλικη ενδέχεται να κατευθύνθηκε προς την Αθήνα, γεγονός που διευρύνει το πεδίο των ερευνών και εντείνει την αγωνία για την έκβαση της υπόθεσης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει εκ νέου έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της 16χρονης να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές ή με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν ανώνυμα, με μοναδικό στόχο την προστασία και την ασφάλεια του παιδιού.

