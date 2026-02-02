Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Missing Alert στη Γερμανία, που στρέφονται οι έρευνες

Ένα μήνα μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα (8 Ιανουαρίου 2026), παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η ανήλικη ταξίδεψε στο εξωτερικό, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο προορισμού της Φρανκφούρτης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές και παρουσιάστηκαν στο ΕΡΤnews το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου η 16χρονη μετέβη στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου εισήλθε σε ταξιδιωτικό γραφείο και αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Αμέσως μετά επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Ελευθέριος Βενιζέλος).

Οι Αρχές προσπαθούν να ανακατασκευάσουν τη διαδρομή της από το ταξιδιωτικό γραφείο έως το αεροδρόμιο και να διαπιστώσουν αν πράγματι επιβιβάστηκε στην πτήση ή αν παρέμεινε στην Αθήνα. Ωστόσο, δεν υπάρχει οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου που να καταγράφει την επιβίβασή της, καθώς τα αρχεία διατηρούνται μόνο για 10 ημέρες και το σχετικό διάστημα είχε ήδη λήξει όταν ζητήθηκε το υλικό.

Κλειδί η φωτογραφία του διαβατηρίου της μητέρας

Ένα σημαντικό στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ταξιδιού είναι ότι η ανήλικη, πριν φύγει από την Πάτρα, είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Γνώριζε ότι για αεροπορικό ταξίδι ανηλίκου 16 ετών απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ενός γονέα. Το γεγονός αυτό, μαζί με την αγορά του εισιτηρίου, υποδηλώνει ότι είτε είχε σκοπό να ταξιδέψει είτε όντως ταξίδεψε.

Missing Alert και στη Γερμανία

Έχουν εκδοθεί διεθνείς αναζητήσεις (Missing Alert) στη Γερμανία, με τη φωτογραφία της 16χρονης να έχει διανεμηθεί σε αρκετές πόλεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη πληροφορία για την παρουσία της εκεί ή σε άλλη χώρα.

Η ανήλικη δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από την ημέρα της εξαφάνισής της. Οι γονείς της συνεχίζουν να την αναζητούν εντατικά, ενώ η έρευνα παραμένει ανοιχτή και στις δύο κατευθύνσεις: ενδεχόμενο ταξιδιού στο εξωτερικό και ενδεχόμενο παραμονής στην Ελλάδα.

