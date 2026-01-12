Εξαφάνιση ανήλικης Πάτρα: «Ιχνη» για το που βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, συγκινούν οι γονείς της

Η έκκληση των γονέων της 16χρονης Λόρα, που αγνοείται από την Πέμπτη 8/01/2026, οπότε και χάθηκαν τα ίχνης της, από το Ρίο Πατρών.

Εξαφάνιση ανήλικης Πάτρα: «Ιχνη» για το που βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, συγκινούν οι γονείς της
12 Ιαν. 2026 9:13
Pelop News

Στο κόκκινο η αγωνία της οικογένειας της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν, από το πρωί της Πέμπτης 8/01/2026, στην Πάτρα, με τους γονείς της να απευθύνουν δημόσια έκκληση για την ανεύρεσή της, ενώ εκδόθηκε και Amber Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Πάτρα – Eξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Ο «εξηντάρης», το ραντεβού και η έκκληση της οικογένειας

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η Λορα εξαφανίστηκε το πρωί της ίδιας ημέρας ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μετέβη στην Αθήνα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό καθώς πρόκειται για ένα ήσυχο και συνεσταλμένο κορίτσι που δεν μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα.

Εξαφάνιση ανήλικης Πάτρα: «Ιχνη» για το που βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, συγκινούν οι γονείς της

Σύμφωνα με μαρτυρίες η 16χρονη το πρωί της εξαφάνισης συνάντησε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος είχε μαζί του ένα ακόμη ανήλικο παιδί. Στη συνέχεια ο άνδρας αποχώρησε μαζί με το ανήλικο παιδί ενώ η Λορα φέρεται να έφυγε με ταξί. Η οικογένεια και οι φίλοι της Λορας έχουν εντοπίσει μόνοι τους υλικό από κάμερες προσπαθώντας να ενημερώσουν τις αρχές ώστε να συλλεχθούν τα κρίσιμα στοιχεία.

Η εξαφάνισή της συνέβη την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία, και οι γονείς της ανακάλυψαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να επιστρέψει με το σχολικό λεωφορείο.

Η Λόρα ήρθε με την οικογένειά της από τη Γερμανία και τα τελευταία τρία χρόνια ζει μόνιμα στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Την ημέρα της εξαφάνισης, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 7:30 το πρωί, έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κατευθύνθηκε στην Αθήνα με ταξί.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, επισήμανε πως πλέον την υπόθεση χειρίζεται η Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα παραμείνει στα συρτάρια περιμένοντας δράση.

Η εκκληση των γονέων

Η οικογένεια της Λόρας απευθύνει έκκληση στην ίδια την ανήλικη: «Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία, παιδί μου. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Περιμένουμε απλώς ένα σημάδι. Σε αγαπάμε».

Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και η άμεση παρέμβαση θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της Λόρας.

