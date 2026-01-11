Πάτρα – Eξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Ο «εξηντάρης», το ραντεβού και η έκκληση της οικογένειας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στην κοινωνία της Πάτρας μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λ., η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου. Η οικογένειά της απηύθυνε δημόσια έκκληση για την ανεύρεσή της, ενώ εκδόθηκε και Amber Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Λόρα ήρθε με την οικογένειά της από τη Γερμανία και τα τελευταία τρία χρόνια ζει μόνιμα στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Την ημέρα της εξαφάνισης, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 7:30 το πρωί, έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή του Ρίου και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κατευθύνθηκε στην Αθήνα με ταξί.

Άμεσα ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Λόρα έχει ύψος 1,60 μ., ζυγίζει περίπου 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και κουβαλούσε γκρι σχολική τσάντα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλης της οικογένειας στον Alpha, η Λόρα είναι ένα ήσυχο κορίτσι που δεν μιλά πολύ καλά ελληνικά. Η εξαφάνισή της συνέβη την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία, και οι γονείς της ανακάλυψαν την απουσία της το μεσημέρι, όταν την περίμεναν να επιστρέψει με το σχολικό λεωφορείο.

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τη Λόρα να συναντά έναν άνδρα ηλικίας 60-65 ετών, με άσπρα μαλλιά, συνοδευόμενο από ένα ακόμη ανήλικο κορίτσι. Ο άνδρας και η συνοδεία του έφυγαν με αυτοκίνητο, ενώ η Λόρα έφυγε με ταξί. Η οικογένεια έχει συλλέξει στοιχεία από κάμερες, προσπαθώντας να βοηθήσει τις Αρχές στην ανεύρεσή της.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, επισήμανε πως πλέον την υπόθεση χειρίζεται η Εισαγγελία Εφετών και Πρωτοδικών Πάτρας, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα παραμείνει στα συρτάρια περιμένοντας δράση.

Η οικογένεια της Λόρας απευθύνει έκκληση στην ίδια την ανήλικη: «Δεν είμαστε θυμωμένοι μαζί σου. Δεν θα υπάρξει καμία τιμωρία, παιδί μου. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή και ασφαλής. Περιμένουμε απλώς ένα σημάδι. Σε αγαπάμε».

Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία ή το «Χαμόγελο του Παιδιού». Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και η άμεση παρέμβαση θεωρείται κρίσιμη για την ασφάλεια της Λόρας.

