Έξαλλος ο Τραμπ με πορτρέτο του – «Το χειρότερο που έχω δει»

Την έντονη δυσαρέσκειά του για το επίσημο πορτρέτο του στο Καπιτώλιο της Πολιτείας του Κολοράντο εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το ως «το χειρότερο» που έχει δει ποτέ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, το πορτρέτο που τοποθετήθηκε με πρωτοβουλία του κυβερνήτη, μαζί με εκείνα όλων των υπόλοιπων προέδρων, παρουσιάζει σκόπιμα παραμορφωμένα τα χαρακτηριστικά του σε τέτοιο βαθμό που όπως λέει «ίσως να μην έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο».

Ο Τραμπ υποστήριξε, επίσης, ότι η καλλιτέχνις που φιλοτέχνησε το έργο είχε δημιουργήσει στο παρελθόν και το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, το οποίο -όπως είπε- είναι «υπέροχο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ποιότητα της δουλειάς της επιδεινώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

«Προτιμώ να μην υπάρχει καθόλου το πορτρέτο μου, παρά να υπάρχει αυτό», σημείωσε ο πρόεδρος, υπογραμμίζοντας πως έχει λάβει πληθώρα τηλεφωνημάτων και επιστολών από πολίτες του Κολοράντο που διαμαρτύρονται για το συγκεκριμένο έργο. «Είναι στην πραγματικότητα εξοργισμένοι!», τόνισε.

Απευθυνόμενος στον κυβερνήτη της πολιτείας, Τζάρεντ Πόλις, τον οποίο χαρακτήρισε «ριζοσπάστη της Αριστεράς» και «εξαιρετικά αδύναμο στο ζήτημα της εγκληματικότητας», ο Τραμπ ζήτησε την απομάκρυνση του πορτρέτου.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 24, 2025