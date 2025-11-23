Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!

«Η Ουκρανία δεν έδειξε καμία αναγνώριση για τις ενέργειές μας, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος

Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!
23 Νοέ. 2025 17:06
Pelop News

Απειλεί θεούς και δαίμονες ο Τραμπ για να περάσει το δικό του! Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της ουκρανικής ηγεσίας, κατηγορώντας την ότι δεν έδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Ουκρανία δεν έδειξε καμία αναγνώριση για τις ενέργειές μας, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «κληρονόμησε έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεσπάσει, έναν πόλεμο χαμένο για όλους και ιδιαίτερα για τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέθαναν άσκοπα».

Στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τονίζει την πρόοδο των συζητήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πλέον «μια κατανόηση» γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει «στοιχεία βασισμένα στο ουκρανικό όραμα και κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισημαίνει ότι η εργασία συνεχίζεται ώστε «όλα τα στοιχεία να είναι πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου: να σταματήσει η αιματοχυσία και ο πόλεμος».

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται ενώ στη Γενεύη, οι ουκρανικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές αντιπροσωπείες πολλαπλασιάζουν τις επαφές τους σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν εφαρμόσιμες λύσεις. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι επιδιώκει «λειτουργικούς μηχανισμούς», παρότι οι διαφορές μεταξύ των συμμάχων παραμένουν αισθητές.

Το σχόλιό του έρχεται τη στιγμή που συνεχίζονται συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας, στη βάση του αμερικανικού σχεδίου και ενώ ο ίδιος έχει θέσει ως τελεσίγραφο την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, απαιτώντας το Κίεβο να έχει δώσει απάντηση έως τότε.

Απείλησε δε, να διακόψει την υποστήριξη προς την Ουκρανία στους τομείς της προμήθειας οπλικών συστημάτων -απαραίτητων για την άμυνά της έναντι της Μόσχας- και των πληροφοριών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:14 Κόρινθος: Και άλλος νεκρός στο κανάλι, τι συνέβη
19:07 Νέα ανάρτηση Ζελένσκι για ευχαριστίες
19:00 Αχαΐα: Δρόμος και φωτιές έφεραν μείωση στα κάμπινγκ
18:49 Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων
18:39 Δήμος Ερυμάνθου: Μόνο σε μια κατηγορία έκανε αύξηση σε δημοτικά τέλη για το 2026
18:30 Τα σούπερ μάρκετ θα επιλέξουν πόσες από τις 4 εορταστικές Κυριακές θα είναι ανοιχτά
18:21 Δείτε πότε ανοίγει η ψησταριά «Κουκούλι»
18:11 Το Reuters αποκαλύπτει την αντιπρόταση της ΕΕ στο σχέδιο των ΗΠΑ
18:02 Η «απάντηση» του Μπονάνου στον Δήμο για το Καρναβάλι
17:53 Τι αποκάλυψε η Μπόμπα για τον Τανιμανίδη
17:47 Ισραήλ: Εν ψυχρώ βομβαρδισμός στα νότια προάστια της Βηρυτού
17:42 Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι
17:34 Μπαίνει και ο Ερντογάν στη μάχη για την Ουκρανία!
17:25 ΗΠΑ: 30χρονη δασκάλα έκανε σεξ με μαθητές Γυμνασίου και τους έδινε και ναρκωτικά…
17:18 Μπλακ-άουτ και ήττα για τις γυναίκες της Ακαδημίας
17:06 Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!
17:01 Με ανατροπή η Παναχαϊκή, νίκη ο Παναιγιάλειος, ήττα η Θύελλα
16:49 «Eπανάσταση» από τους αγρότες: από 30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου κλείνουν δρόμους, λιμάνια, τελωνεία!
16:38 Με ανυπομονησία περιμένει τον Αργυρό η Γκίλφοϊλ!
16:28 Στάση στο Αίγιο ο Παύλος Γερουλάνος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ