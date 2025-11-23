Εξαλλος ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, έξαλλος με τους Ευρωπαίους!

Απειλεί θεούς και δαίμονες ο Τραμπ για να περάσει το δικό του! Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της ουκρανικής ηγεσίας, κατηγορώντας την ότι δεν έδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Ουκρανία δεν έδειξε καμία αναγνώριση για τις ενέργειές μας, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «κληρονόμησε έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεσπάσει, έναν πόλεμο χαμένο για όλους και ιδιαίτερα για τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέθαναν άσκοπα».

Στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τονίζει την πρόοδο των συζητήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πλέον «μια κατανόηση» γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει «στοιχεία βασισμένα στο ουκρανικό όραμα και κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισημαίνει ότι η εργασία συνεχίζεται ώστε «όλα τα στοιχεία να είναι πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου: να σταματήσει η αιματοχυσία και ο πόλεμος».

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται ενώ στη Γενεύη, οι ουκρανικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές αντιπροσωπείες πολλαπλασιάζουν τις επαφές τους σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν εφαρμόσιμες λύσεις. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι επιδιώκει «λειτουργικούς μηχανισμούς», παρότι οι διαφορές μεταξύ των συμμάχων παραμένουν αισθητές.

Το σχόλιό του έρχεται τη στιγμή που συνεχίζονται συνομιλίες στη Γενεύη της Ελβετίας, στη βάση του αμερικανικού σχεδίου και ενώ ο ίδιος έχει θέσει ως τελεσίγραφο την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, απαιτώντας το Κίεβο να έχει δώσει απάντηση έως τότε.

Απείλησε δε, να διακόψει την υποστήριξη προς την Ουκρανία στους τομείς της προμήθειας οπλικών συστημάτων -απαραίτητων για την άμυνά της έναντι της Μόσχας- και των πληροφοριών.

