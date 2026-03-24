Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση

Στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά 500 εκατ. ευρώ, καθώς πέρα από το αρχικό ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των εξάμηνων εντόκων διαμορφώθηκε στο 2,16%, καταγράφοντας αισθητή άνοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία της 18ης Φεβρουαρίου, όταν είχε ανέλθει στο 1,84%.

Ισχυρό ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 1,127 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το αρχικά δημοπρατούμενο ποσό κατά 2,82 φορές.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοπρασίας, έγιναν δεκτές προσφορές έως το ύψος του βασικού ποσού των 400 εκατ. ευρώ, ενώ με την προσθήκη των μη ανταγωνιστικών προσφορών το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε στα 500 εκατ. ευρώ.

