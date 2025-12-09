Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ τα ξημερώματα

Επεισόδιο με μολότοφ τα ξημερώματα στα Εξάρχεια. Συγκεκριμένα, γύρω στη 01:02 της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025 , άγνωστοι επιτέθηκαν με πέντε βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί σε αστυνομικούς ούτε υλικές ζημιές αναφέρθηκαν.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν σε μία προσαγωγή ατόμου από την ευρύτερη περιοχή, ωστόσο μετά την εξακρίβωση στοιχείων δεν προέκυψε εμπλοκή του και αφέθηκε ελεύθερος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών συνεχίζονται.

